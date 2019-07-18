Дешевле чашки кофе: Швейцария завлекает новых жителей полуразрушенными домами

Швейцарская деревня Монти Щага объявила о продаже домов за символическую цену — всего за один франк (около 64 рублей). Как сообщает Daily Mail, таким образом власти деревушки намерены вдохнуть жизнь в населенный пункт.

В частности, к продаже за столь символическую плату предлагаются частично или полностью разрушенные каменные дома. При этом, как подчеркивают в муниципалитете, все постройки подключены к водопроводу.

При этом владелец недвижимости должен будет восстановить жилице. В качестве бонуса новым жителям Монти Щага предлагается и трудоустройство – фермером, строителем, пекарем.

Подобная практика продажи разрушающихся объектов исторической недвижимости по символической стоимости, но с условием восстановления, широко распространена в Европе. Так, в 2019 году о подобных распродажах объявляли в Италии и Эстонии.