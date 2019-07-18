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Дешевле чашки кофе: Швейцария завлекает новых жителей полуразрушенными домами
18 июля 2019, 05:24 • 19 • В мире
В швейцарской деревне объявлена распродажа домов по смехотворной сумме, несравнимой даже со стоимостью чашки кофе – по 60 рублей. Заплатив эту символическую цену, житель деревушки Монти Щага на юге страны должен восстановить запущенное здание. В качестве бонуса новому жителю Швейцарии предлагается и трудоустройство – есть вакансии фермера, пекаря или строителя.
Швейцарская деревня Монти Щага объявила о продаже домов за символическую цену — всего за один франк (около 64 рублей). Как сообщает Daily Mail, таким образом власти деревушки намерены вдохнуть жизнь в населенный пункт.
В частности, к продаже за столь символическую плату предлагаются частично или полностью разрушенные каменные дома. При этом, как подчеркивают в муниципалитете, все постройки подключены к водопроводу.
При этом владелец недвижимости должен будет восстановить жилице. В качестве бонуса новым жителям Монти Щага предлагается и трудоустройство – фермером, строителем, пекарем.
Подобная практика продажи разрушающихся объектов исторической недвижимости по символической стоимости, но с условием восстановления, широко распространена в Европе. Так, в 2019 году о подобных распродажах объявляли в Италии и Эстонии.
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