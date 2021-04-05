Deschide: Санду вместе с НАТО готовит армию к войне

Президент Молдовы обещает не жалеть бюджетных денег на армию

«Президент Республики Молдова Майя Санду вместе с руководством Министерства обороны и внешними партнёрами приняла участие в координационном совещании «Инициативы по наращиванию оборонного потенциала». Майя Санду особо подчеркнула – инициатива предполагает развитие и модернизацию Национальной армии Республики Молдова, что необходимо для решения новых задач безопасности страны. Во встрече приняли участие руководство Минобороны, Национальной армии, послы и представители 14 стран-партнёров, представительство офиса НАТО в Молдове»,

– говорится в редакционной статье молдавского интернет-издания Deschide.

Издание напоминает, что данная инициатива была запущена альянсом в 2015 году специально для стран, которые не являются членами НАТО. В программу входит курс обучения при помощи экспертов альянса, а также оказание помощи в модернизации Национальной армии.

По словам президента Молдовы, преобразования в армии должны быть постоянными, только тогда Кишинёв сможет достойно реагировать на все вызовы безопасности страны. Кроме того, напомнила Санду, Молдова должна более активно участвовать во всех мероприятиях по обеспечению европейской безопасности, не говоря уже о безопасности региональной. Она уверена – руководство Министерства обороны и Национальной армии должно максимально использовать все возможности программы, предложенной специалистами альянса.

«Реализация такого амбициозного плана была бы невозможна без опыта и помощи, которые нам предоставляют наши партнёры из Североатлантического альянса, а также другие наши внешние партнёры. Я обещаю поддерживать Министерство обороны во всех вопросах, когда будет идти речь об увеличении бюджета, необходимого на модернизацию армии, на повышение заработной платы военным»,

– цитирует издание выступление президента.

По итогам встречи Майя Санду сделала вывод – молдавской армии предстоит ещё длинный путь для того, чтобы достигнуть своих целей и соответствовать требованиям «западных партнёров», поэтому Министерству обороны следует приложить все усилия для реализации реформ.

По мнению независимых молдавских журналистов, президент Майя Санду решила пойти ва-банк и вполне может развязать новую войну, пишет другое интернет-издание «Эхо Молдовы».

Кишинёв делает ставку на поддержку Румынии, Польши и Британии, поэтому «военный союз слабых» (Украина-Молдова–Грузия) слабым не будет, отмечает издание. К тому же и в Киеве украинский президент откровенно готовится к войне и не скупится на агрессивную риторику.

«При этом в Польше, Британии и Румынии забывают – если США развязав войну (вся агрессия Молдовы, Украины и Грузии идёт с подачи Вашингтона) окажутся в стороне, то на границе Евросоюза полыхнут новые конфликты. Причём эти конфликты могут прямым образом затронуть национальные интересы Европы. Но, к сожалению, подготовка к военной провокации идёт уже сегодня на наших глазах»,

– констатирует «Эхо Молдовы».