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Десантный корабль ВМС США пересек Босфор и вошел в Черное море

18 августа 2018, 01:24  •  40 • Политика
Американский быстроходный десантный корабль Carson City вошел в акваторию Черного моря и готов принять участие в «миссиях» США.
Через проливы Босфора в воды Черного моря вошел быстроходный десантный корабль ВМС США Carson City. В связи с этим пресс-служба флота США распространила в эту пятницу официальное заявление.
В нем капитан судна Джонатан Кеффер заявляет, что его корабль «может много сделать для ВС США и партнеров». По его словам, уже сейчас Carson City готов внести свой «вклад в любую необходимую миссию».
О каких именно учениях и маневрах в черноморской акватории идет речь, в сообщении не уточняется. Отметим, впрочем, Carson City известен также под кодовым обозначением T-EPF-7 и способен принять на борту до одного батальона морской пехоты.
Вдобавок к этому он оснащен площадкой для взлета и посадки воздушных транспортных средств. Длина судна - 103 метра, ширина - 28,5 метра, осадка - 3,8 метра. Десантный корабль способен развивать скорость в 43 узла.

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