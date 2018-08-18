Десантный корабль ВМС США пересек Босфор и вошел в Черное море

Американский быстроходный десантный корабль Carson City вошел в акваторию Черного моря и готов принять участие в «миссиях» США.

Через проливы Босфора в воды Черного моря вошел быстроходный десантный корабль ВМС США Carson City. В связи с этим пресс-служба флота США распространила в эту пятницу официальное заявление.

В нем капитан судна Джонатан Кеффер заявляет, что его корабль «может много сделать для ВС США и партнеров». По его словам, уже сейчас Carson City готов внести свой «вклад в любую необходимую миссию».

О каких именно учениях и маневрах в черноморской акватории идет речь, в сообщении не уточняется. Отметим, впрочем, Carson City известен также под кодовым обозначением T-EPF-7 и способен принять на борту до одного батальона морской пехоты.

Вдобавок к этому он оснащен площадкой для взлета и посадки воздушных транспортных средств. Длина судна - 103 метра, ширина - 28,5 метра, осадка - 3,8 метра. Десантный корабль способен развивать скорость в 43 узла.