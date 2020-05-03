Десантный броневик: в России завершается разработка спецмашины для ВДВ «Тайфун»

Минобороны России сообщило о скором завершении разработки бронированного автомобиля специального назначения для нужд воздушно-десантных войск «Тайфун-ВДВ». В ближайшее время опытные образцы пройдут испытания, по итогам которых будет принято решение о принятии этих машин на вооружение воинскими частями и соединениями ВДВ. Эксперты отмечают, что «Тайфун» превосходит американские аналоги и существенно повысит мобильность российских десантников.

Воздушно-десантные войска России вскоре получат в своё распоряжение бронеавтомобили специального назначения «Тайфун-ВДВ». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ближайшее время разработчики приступят к государственным испытаниям опытных образцов, по итогам которых будет принято решение о принятии на вооружение автомобильной техники для соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Минобороны отмечает, что развитие системы вооружения, военной и специальной техники ВДВ направлено на обеспечение нового качественного состояния войск. Оно позволит гарантированно выполнить возлагаемые на них задачи, отметили в ведомстве.

Напомним, о создании нового бронеавтомобиля для ВДВ сообщил в 2016 году генерал Владимир Шаманов, занимавший в то время пост командующего воздушно-десантными войсками.

Тогда генерал рассказал, что бронеавтомобиль будет представлять собой десантируемую машину с колёсной формулой 4 х 4, массой около 11 тонн, вместимостью до 8 человек и турельным боевым модулем.

Десантный броневик

Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» был разработан предприятием «Завод специальных автомобилей» (Набережные Челны, Татарстан), которое производит и другие машины семейства «Тайфун», а также броневики «Выстрел».

В 2017 году готовый «Тайфун-ВДВ» был представлен участникам Международного военно-технического форума «Армия-2017» в подмосковной Кубинке.

Автомобиль выполнен по принципу схемы несущего бронекорпуса с установкой на него всех необходимых агрегатов.

По словам разработчиков, такое решение позволило облегчить машину, сохранив при этом защитные характеристики с использованием брони пятого класса.

Компоновка салона позволила оснастить броневик специальными антитравматическими сиденьями, между которыми установлены специальные крепления для индивидуального оружия.

Разработчики отмечают, что автомобиль способен выдержать взрыв мощностью в 6 кг тротила под колесом и до 4 кг тротила под днищем.

В качестве силовой установки «Тайфун-ВДВ» использует 6-цилиндровый двигатель КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 л. с., который позволяет разгонять машину базовой конфигурации весом 13,5 тонны до скорости 100 км/ч по шоссе. Запас хода на одной заправке — до 1,2 тыс. км.

Автомобиль, оборудованный автоматической коробкой передач и регулируемой гидропневматической подвеской, может преодолевать подъёмы в 30 градусов и форсировать водные преграды глубиной 1,9 м.

«Бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ» имеют мощный двигатель, у них усилена броневая защита, они способны проходить любые рельефы. Кроме того, машина устроена так, что минимизирует повреждения бронеавтомобиля при наезде на мину», — отметил в разговоре с RT военный обозреватель Виктор Баранец.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, у бронеавтомобиля улучшена противоминная защита от различных фугасов, которые закладывают по ходу движения на шоссейную дорогу или пересечённую местность.

«Кроме того, был учтён такой фактор, как ведение боевых действий в условиях городской черты. Задачи «Тайфуна-ВДВ» — перевозка и защита личного состава с одновременной возможностью вести огонь на поражение. В бронеавтомобиле прежде всего ценятся, помимо защитных свойств, скоростные показатели, которые у «Тайфуна» есть», — рассказал эксперт.

Оружие и оснащение

Одной из отличительных особенностей «Тайфуна-ВДВ» является возможность установки на него различных модулей вооружения для решения разных тактико-оперативных задач.

Во время форума «Армия-2019» был продемонстрирован один из таких перспективных модулей — 82-миллиметровый миномёт «Дрок». Это орудие может вести прицельный артиллерийский огонь на расстоянии до 6 км, а заряжание и наведение осуществляются экипажем внутри машины.

Бронеавтомобиль «Тайфун»

© АО «Ремдизель»

Установка «Дрока» на бронеавтомобиль ВДВ превращает его в мобильный самоходный миномёт, способный наносить внезапные точечные удары по позициям и огневым точкам противника, поясняют эксперты. Сейчас этот миномёт проходит предварительные испытания.

Штатным боевым модулем «Тайфуна-ВДВ» является дистанционно-управляемая турель БМ-30-Д. Этот модуль был разработан АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». Главным орудием является автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм, вспомогательным — пулемёт ПКТМ калибра 7,62 мм.

БМ-30-Д оборудован автоматизированной системой управления огнем с комбинированным прицелом с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером, панелью управления и автоматом сопровождения целей. Модуль предназначен для поиска, обнаружения и поражения целей в любое время суток.

Боекомплект состоит из 300 снарядов для пушки 2А42 и 1,2 тыс. патронов для ПКТМ. Модуль изолирован от основного отсека, что существенно повышает безопасность десантников и экипажа машины. БМ-30-Д создан специально для «Тайфуна-ВДВ», однако вместо него можно смонтировать практически любой другой из представленных на рынке вооружений.

Виктор Баранец в беседе с RT отметил, что данный бронеавтомобиль является ответом на вызовы и задачи, появляющиеся перед военными на поле боя в современных условиях.

«Минобороны и Генштаб Вооружённых сил России понимают природу современного боя, его динамику, учитывают особенности боевой работы десантников, которым после приземления нужно мгновенно достичь определенного рубежа, для чего и предназначен «Тайфун», — пояснил эксперт.

Можно сказать, что с помощью таких автомобилей ВДВ сможет действовать в соответствии с концепцией быстрого удара и в тылу врага, по аналогии с армией США, отметил Виктор Баранец.

«Но в армии США пока нет автомобилей, которые обладали бы такой скоростью, мощью и проходимостью. У них есть аналогичные автомобили, но с «Тайфуном» они не сравнятся. По сути, это быстрые, мощные лошади ВДВ, которые имеют определенное вооружение, но самое главное — вмещают в себя достаточно большое количество десантников и на максимальной скорости после приземления достигают рубежа атаки. Несомненно, это достаточно серьёзный новый элемент, который позволит ВДВ действовать более эффективно», — заключил эксперт.