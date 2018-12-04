Десантные корабли и суда на СПГ: как может обновиться российский флот в ближайшие годы

«Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) намерена реализовать ряд перспективных проектов. В ближайшие годы в России начнётся строительство универсальных и десантных кораблей, а также гражданских судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). По мнению экспертов, создание новых морских платформ положительно отразится на состоянии торгового и военного флотов РФ. В частности, благодаря появлению универсальных и десантных кораблей ВМФ получит возможность более эффективно выполнять задачи в Мировом океане.

Президент «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов рассказал журналистам о планах по укреплению военно-морского и гражданского флотов России. По его словам, в ближайшие годы будет развёрнуто производство судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ).

«Мы, безусловно, будем наращивать производство судов на СПГ. Речь и о судах-«малышах», которые будут работать в пределах таких городов, как Москва или Санкт-Петербург, и даже о мощных ледоколах. Три-четыре года — это, по нашему мнению, тот период, в течение которого будет готов первый пилотный проект СПГ-судна», — сообщил Рахманов.

Он пояснил, что ОСК получила опыт постройки подобных судов на финской верфи Arctech Helsinki Shipyard. Эта компания принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации», но должна быть продана до февраля 2019 года из-за введённых ранее санкций.

«У нас есть понимание, с какими партнёрами, имеющими опыт по созданию технологий бункеровки, перевозки и хранения топлива, работать, а также понимание, как использовать СПГ-суда в целях судоходства. В этом вопросе судостроителям необходима поддержка государства», — добавил Рахманов.

Танкер, перевозящий СПГ

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О переходе на СПГ глава ОСК рассказал в мае 2018 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). Он напомнил, что на Arctech Helsinki Shipyard уже был построен ледокол, работающий на сжиженном природном газе. Рахманов подчеркнул, что для России «это уникальное решение». Однако для использования СПГ необходимо построить инфраструктурные объекты (прежде всего хранилища этого топлива).

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко назвал использование СПГ-топлива «очень перспективной идеей». По его мнению, сжиженный природный газ — один из самых эффективных видов энергоносителей. Его преимущества заключаются в невысокой стоимости, коррозионной безопасности для силовых установок, снижении выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

«Мы только начинаем осознавать колоссальный потенциал, который несёт в себе СПГ. У нас динамично развивается проект «Ямал-СПГ» компании «НОВАТЭК», подтверждающий, что сжиженный газ может использоваться на танкерах, перевозящих этот энергоноситель. Для России это будет недорогим и эффективным решением», — пояснил Дрозденко.

Усиление морской пехоты

Одним из важнейших направлений работы ОСК может стать развитие проекта универсальных кораблей с модульными конструкциями для нужд ВМФ. По мнению Алексея Рахманова, «это будет идентичный пароход в его носовой части и ниже ватерлинии, но со специализированными надстройками, которые предусмотрены для выполнения различных боевых задач».

«Речь идёт о кораблях, которые в зависимости от установки палубных конструкций могут выполнять функции вертолётоносцев и универсальных десантных кораблей, а, возможно, и авианесущих кораблей. Однако, на мой взгляд, это спорное предложение, так как модульные конструкции не используются широко в военно-морских силах других государств из-за трудностей с их заменой. К тому же окончательное решение по этому проекту, насколько я понимаю, ещё не принято», — отметил в беседе с RT капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, Россия остро нуждается в универсальных десантных кораблях (УДК). На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» Крыловский государственный научный центр (КГНЦ, Санкт-Петербург) представил проект УДК типа «Прибой» водоизмещением 23 тыс. тонн. По заявлениям официальных лиц, строительство двух таких кораблей включено в Государственную программу вооружения (ГПВ) на 2018—2027 годы.

Согласно материалам КГНЦ, длина перспективного УДК — 200 м, ширина — 34 м, скорость — 14—20 узлов (26—37 км/ч), дальность плавания — 6 тыс. миль (9,6 тыс. км), автономность — 30 суток. «Прибой» может получить комплекс ПВО и 76-мм артиллерийскую установку, однако во время похода УДК должна прикрывать группировка ударных кораблей.

«Тактико-технические характеристики нашего корабля практически аналогичны «Мистралю». При этом у «Прибоя» намного лучше показатели боевой устойчивости. Корабль оснащён даже аппарелью (платформа для высадки десанта на берег), которой можно воспользоваться в случае крайней необходимости», — заявил RT начальник сектора проектного отдела КГНЦ Алексей Лицис на полях форума «Армия-2018».

Макет УДК «Прибой»

© RT

Василий Дандыкин подчеркнул, что появление «Прибоев» позволит ВМФ решить массу задач, связанных с транспортировкой военной техники и боеприпасов. Также УДК усилят противолодочные возможности военно-морского флота и потенциал морской пехоты. На борту корабля могут разместиться до 500 пехотинцев, 50 единиц бронетехники, 10 танков, до 12 вертолётов, шесть десантных катеров и шесть штурмовых катеров (на шлюпбалках).

«Потребность ВМФ в кораблях подобного класса чрезвычайно велика. Как минимум нам необходимо построить два «Прибоя»: один — для Северного флота, другой — для Тихоокеанского. Если позволят средства, то третий корабль имеет смысл построить для Черноморского флота, чтобы решить проблему «сирийского экспресса», то есть доставки грузов в САР из черноморских портов в Тартус», — пояснил Дандыкин.

На пути к новому поколению

В рамках курса на усиление присутствия ВМФ в дальней морской зоне ОСК построит два или три больших десантных корабля (БДК) по обновлённому проекту 11711. По словам Алексея Рахманова, конструкция корпуса новых судов будет несколько отличаться от головного корабля «Иван Грен».

В июне 2018 года на судостроительном заводе «Янтарь» (Калининград) состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на «Иване Грене» — головном корабле проекта 11711. После этого судно совершило переход к месту дислокации Северного флота. В феврале — марте 2019 года стартуют испытания «Петра Моргунова», второго БДК этой серии.

Корабль проекта 11711 способен вместить батальон пехотинцев (до 400 человек) или усиленную роту морской пехоты со штатной техникой (до 100 человек). Кроме того, во внутренних отделениях БДК могут разместиться до 13 танков или более 30 бронемашин. Палуба «Грена» и «Моргунова» предназначена для стоянки одного транспортного вертолёта и двух многоцелевых Ка-27.

БДК «Пётр Моргунов»

© Судостроительный завод «Янтарь»

Василий Дандыкин отметил, что строительство нескольких кораблей проекта 11711— логичный шаг по обновлению флота БДК. В состав ВМФ, за исключением «Ивана Грена», входят корабли, построенные в 1970-х и 1980-х годах на польской верфи Stocznia Połnocna (Гданьск). Возраст самых молодых БДК российского флота («Пересвет» и «Королёв») превышает 25 лет.

«В идеале России требуется построить в ближайшие годы 6—8 кораблей проекта 11711. Корабли класса «Ивана Грена» — глубокая модернизация советского проекта, однако он оснащён новыми двигателями, бортовым оборудованием, отличается большей вместимостью. Ввод в строй этих БДК даст необходимый временной задел на разработку десантного корабля нового поколения», — подытожил Дандыкин.