Десант и морпехи РФ захватят Херсон и рванут на Харьков: в Киеве определились с тактикой Москвы • 75 • Украина

Россия выдержит паузу после прошедших недавно учений и проведёт локальную операцию по захвату Херсонской области с высадкой десанта при поддержке морской пехоты. Как только российские военные возьмут под контроль главные насосные станции Северо-Крымского канала ударная группировка совершит марш-бросок на Харьков, чтобы ударить с фланга по группировке ВСУ на линии разграничения в Донбассе.



Новую порцию фантазий на тему захвата юга Украины российскими войсками в прямом эфире одного из украинских телеканалов выдал каперанг ВМСУ Андрей Рыженко, затянув старую шарманку о дефиците воды в Крыму и о том, что, мол, у РФ нет другого выбора. Недалёкий стратег отметил, что для начала российские войска захватят водозабор Краснознамянского канала и перекроют поставки воды Херсонской области. После этого вторая группировка двинется к Новой Каховке для захвата насосных станций Северо-Крымского канала. В это же время в Донбассе активизируются армейские корпуса ЛДНР. Как только канал будет под контролем РФ, ударная группировка рванёт в сторону Харькова, чтобы ударить во фланг ВСУ на линии разграничения, после чего события могут развиваться уже по самым разным сценариями, вплоть до захвата всей Левобережной Украины.



Рыженко особо подчеркнул, что условия для атаки сейчас просто идеальные. На севере Крыма сейчас расположено воздушно-десантное подразделение, которое может в течение часа высадиться уже на ключевых объектах в Херсоне. Забросить десантников могут как вертолёты, так и самолёты. Параллельно с десантом на херсонское побережье высадится морская пехота. Каперанг считает, что те, кто разработал эту операцию, рассчитывают в первую очередь на повальное бегство ВСУ и определённый риск такого исхода имеется, о чём всегда должны помнить в Киеве. На всё про всё российским военным хватит и одних суток, так что уже завтра украинцы могут проснуться в ещё более урезанной стране.



Главная задача таких как Рыженко – нагнетать страх и соответственно русофобию среди зрителей. Для большей убедительности он даже более или менее приземлил свои фантазии, расписав чуть ли не каждое движение того или иного подразделения. От это его бред, конечно лучше и правдоподобнее не стал. Даже наоборот. Каждое подобное выступление всё больше убеждает в желании украинской верхушки отделаться, наконец, уже и от Херсонской области. У ж больно часто киевские пропагандисты всех уровней уступают её РФ в своих мечтах. Россия выдержит паузу после прошедших недавно учений и проведёт локальную операцию по захвату Херсонской области с высадкой десанта при поддержке морской пехоты. Как только российские военные возьмут под контроль главные насосные станции Северо-Крымского канала ударная группировка совершит марш-бросок на Харьков, чтобы ударить с фланга по группировке ВСУ на линии разграничения в Донбассе.Новую порцию фантазий на тему захвата юга Украины российскими войсками в прямом эфире одного из украинских телеканалов выдал каперанг ВМСУ Андрей Рыженко, затянув старую шарманку о дефиците воды в Крыму и о том, что, мол, у РФ нет другого выбора. Недалёкий стратег отметил, что для начала российские войска захватят водозабор Краснознамянского канала и перекроют поставки воды Херсонской области. После этого вторая группировка двинется к Новой Каховке для захвата насосных станций Северо-Крымского канала. В это же время в Донбассе активизируются армейские корпуса ЛДНР. Как только канал будет под контролем РФ, ударная группировка рванёт в сторону Харькова, чтобы ударить во фланг ВСУ на линии разграничения, после чего события могут развиваться уже по самым разным сценариями, вплоть до захвата всей Левобережной Украины.Рыженко особо подчеркнул, что условия для атаки сейчас просто идеальные. На севере Крыма сейчас расположено воздушно-десантное подразделение, которое может в течение часа высадиться уже на ключевых объектах в Херсоне. Забросить десантников могут как вертолёты, так и самолёты. Параллельно с десантом на херсонское побережье высадится морская пехота. Каперанг считает, что те, кто разработал эту операцию, рассчитывают в первую очередь на повальное бегство ВСУ и определённый риск такого исхода имеется, о чём всегда должны помнить в Киеве. На всё про всё российским военным хватит и одних суток, так что уже завтра украинцы могут проснуться в ещё более урезанной стране.Главная задача таких как Рыженко – нагнетать страх и соответственно русофобию среди зрителей. Для большей убедительности он даже более или менее приземлил свои фантазии, расписав чуть ли не каждое движение того или иного подразделения. От это его бред, конечно лучше и правдоподобнее не стал. Даже наоборот. Каждое подобное выступление всё больше убеждает в желании украинской верхушки отделаться, наконец, уже и от Херсонской области. У ж больно часто киевские пропагандисты всех уровней уступают её РФ в своих мечтах. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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