В США подняли белый флаг ещё до встречи американского президента Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным. В частности, в Штатах констатировали - дерзкого Джо на саммите точно не будет.

Свой прогноз на предстоящую встречу двух президентов дал бывший заместитель министра обороны США Джед Баббин. Он отметил, что Байден проиграл Путину, ещё даже не встретившись с ним в Женеве. По ряду важных позиций, среди которых и "Северный поток - 2 ", американский президент сдал назад. По словам Баббина, президент США мог бы затронуть вопрос вынужденной посадки самолёта в Минске и ряд других, но он слишком ценит стабильность и предсказуемость в отношениях, а потому никакого давления на Путина оказывать не будет.

Очевидно, как с негодованием отметил бывший замминистра, Байдену больше интересны вопросы климата, торговли и текущей повестки, которые он, вероятнее всего, и поднимет в беседе с главой России, "чем права человека".