|
Дерзкий жест стал ответом на очередной выпад Сороса: Карабах заявил о главном достижении
10 ноября 2020, 16:05 • 154 • Политика
Дерзкий и не совсем цензурный жест стал ответом на очередной выпад миллиардера Джорджа Сороса - именно так видят ситуацию пользователи рунета. После подписанного соглашения о перемирии глава Карабаха выступил с заявлением о главном достижении, к которому и привела эта договорённость.
Президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян выступил с заявлением о перемирии. По его словам, в случае продолжения боевых действий потерян был бы весь Карабах.
"Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов и, самое главное, Шуши", - написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, главным достижением стало то, что благодаря перемирию удалось не потерять все территории и сохранить множество жизней. Глава Карабаха добавил, что бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии 2-3 километров.
"Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах", - заявил он, добавив, что в результате было бы больше жертв, а боевые действия перекинулись бы в тыл и привели к непоправимым последствиям.
Тем временем пользователи рунета оценили ответ на новый выпад Джорджа Сороса, который известен своей приверженностью цветным революциям во всём мире. Интересное сравнение с дерзким жестом привёл Telegram-канал "Кремлёвская прачка". Ответный жест Соросу представляет из себя сложенную в кулак руку с выставленным средним пальцем.
Фото: Скриншот Telegram/Кремлёвская прачка
154
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 ноября 2020, 05:00
|
07 ноября 2020, 02:50
|
04 ноября 2020, 08:40
|
07 ноября 2020, 20:15
|
05 ноября 2020, 18:35
|
05 ноября 2020, 13:05
|
06 ноября 2020, 00:15