Дерзкий жест стал ответом на очередной выпад Сороса: Карабах заявил о главном достижении

Президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян выступил с заявлением о перемирии. По его словам, в случае продолжения боевых действий потерян был бы весь Карабах.

"Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов и, самое главное, Шуши", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, главным достижением стало то, что благодаря перемирию удалось не потерять все территории и сохранить множество жизней. Глава Карабаха добавил, что бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии 2-3 километров.

"Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах", - заявил он, добавив, что в результате было бы больше жертв, а боевые действия перекинулись бы в тыл и привели к непоправимым последствиям.

Тем временем пользователи рунета оценили ответ на новый выпад Джорджа Сороса, который известен своей приверженностью цветным революциям во всём мире. Интересное сравнение с дерзким жестом привёл Telegram-канал "Кремлёвская прачка". Ответный жест Соросу представляет из себя сложенную в кулак руку с выставленным средним пальцем.

Фото: Скриншот Telegram/Кремлёвская прачка