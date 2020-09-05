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Дерзкий финт ВВС США у границ России взбесил даже американцев: "Прекратите провоцировать медведя!"
05 сентября 2020, 23:10 • 32 • Политика
Непрекращающиеся провокации США в адрес России, похоже, уже откровенно бесят даже простых американцев. "Прекратите провоцировать медведя!" - призывают жители США официальный Вашингтон.
Речь идёт о комментариях к материалу "In Your Face: US B-52s Skirt Crimea, Join Ukrainian Jets for Training" в издании Military.com, в котором журналисты рассказали об очередных финтах ВВС США у границ России.
Напомним, что в пятницу, 4 сентября, восемь российских истребителей перехватили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. Подробностями воздушного противостояния поделились в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).
Сообщается, что на перехват американских самолётов были отправлены четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30. Их появление отпугнуло бомбардировщики США от российской границы. После этого российские самолёты благополучно вернулись на базу.
Западные военные эксперты выразили мнение, что полет B-52H был отвлекающим – чтобы выведать координаты радаров, пишет "Утро.ру".
В комментариях к статье в американском Military.com жители США массово призывают Вашингтон к здравому смыслу.
"Прекратите провоцировать медведя... Россия по-прежнему остаётся грозным противником..." - пишет пользователь 37936948.
"Бьюсь об заклад, что Трамп получит нагоняй от своего босса Путина по этому поводу. Оба они точно в ярости", - отмечает supermike.
"Продолжаете тыкать медведю в глаз... 3,5 миллиона немцев рискнули отправиться на восток в ходе операции "Барбаросса", 2,5 миллиона так и не вернулись в das Vaterland... Задумайтесь об этих цифрах на минуту!.. У нас около 460 тысяч на действительной службе в армии, 55-тысячная пехота, вы действительно хотите пойти по этой дороге?" - уточняет 27238114.
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