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Дерзкие и выпивают? Китайский журналист оскорбил русских женщин
30 июня 2020, 02:00 • 54 • В мире
Китайский журналист обнаружил три недостатка в невестах из России. Он написал, что многие иностранцы мечтают заполучить себе в жены русскую женщину. Однако такие браки не часты, обозреватель портала Sohu обнаружил три недостатка русских женщин. Он обвинил наших соотечественниц в лени, дерзости и любви к выпивке.
Китайский журналист на портале Sohu оскорбил русских женщин, описывая их основные недостатки. С его точки зрения, это может помешать браку иностранца с жительницей России. При этом китайский журналист отмечает, что о России сложилось много стереотипов - от медведей до любви русских к водке. Но самой большой загадкой остаётся красота русских женщин. Из-за этого многие иностранцы мечтают взять жительниц России в жены, но это происходит не часто.
Китайский обозреватель заявил, что у русских женщин, с его точки зрения, три основных недостатка. Он заявил, что сказывается разница в менталитете, взгляде на жизнь и на брак. Кроме того, журналист отметил "дерзкий характер" жительниц нашей страны. Он считает, что русские женщины могут выпивать и таким образом демонстрировать собственное "я".
Ещё одна черта, которую китайский журналист нашёл в наших соотечественницах, - лень. Автор материала считает, что русские женщины делают всё спустя рукава и неаккуратны в мелочах.
При этом он развеял миф о том, что якобы наши женщины начинают быстро толстеть после свадьбы. Китайский журналист отмечает, что это неправда и русские женщины всегда следят за фигурой.
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