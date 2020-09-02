Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Главная / В мире

Дерзкая стрельба у границ России: Американцам пора готовиться к русской "ответке"?

02 сентября 2020, 08:05  •  43 • В мире
Посольство России в Вашингтоне раскритиковало учения ВС США в Эстонии, включающие применение реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ. В ответ на такую дерзость русские предложили "ответку": такую же стрельбу, но у границ США. Пора ли американцам готовиться?
Ранее The Washington Times похвасталась американскими военными учениями в Эстонии, которые проходят в непосредственной близости от российских границ. Буквально - в 110 километрах.
Посольство РФ в Вашингтоне спускать дерзость ВС США не стало и весьма резко прокомментировало эти учения, включающие применение реактивных систем залпового огня.
"Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности", - указывается на странице диппредставительства в Facebook.
Там же дипломаты озадачили логичным вопросом: к чему столь "демонстративное бряцание оружием" и какой сигнал НАТО вообще хотят послать России?
"Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?" - поинтересовались российские дипломаты.
Такая русская "ответочка" за американскую дерзость, судя по отклику под постом, пришлась по душе.
"А пора бы уже и провести такие стрельбы и не спрашивать об этом у американцев, и делать это на постоянной основе", - высказался под постом посольства Трещев Роман.
Пора ли американцам готовиться?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
01 сентября 2020, 07:20
Погружается в вечную кому? Как коронавирус "убил" один из самых знаменитых городов мира
01 сентября 2020, 11:00
Придётся отдуваться: На ком "повиснут" огрехи следствия по MH17?
01 сентября 2020, 03:40
Премьер ушёл, Курилы остались: Кремль озвучил последние слова Абэ Путину
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации "белорусов"
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
01 сентября 2020, 21:05
У границ России готовится новый госпереворот? Южную Осетию предостерегли от революции
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации &qu...
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
02 сентября 2020, 00:45
Тихановская запуталась в статусе Крыма: "Ничего странного, в методичке забыли пр...
02 сентября 2020, 02:35
"Знаете, это страшно": Политолог предложил эвакуировать всех желающих из СШ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"
30 августа 2020, 19:35
Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
29 августа 2020, 07:50
К вооружённому нападению на микроавтобус ОПЗЖ причастны около 50 радикалов
30 августа 2020, 19:35
Украину продали частной компании в США: телеведущая сделала заявление
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.