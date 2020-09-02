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Дерзкая стрельба у границ России: Американцам пора готовиться к русской "ответке"?
02 сентября 2020, 08:05 • 43 • В мире
Посольство России в Вашингтоне раскритиковало учения ВС США в Эстонии, включающие применение реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ. В ответ на такую дерзость русские предложили "ответку": такую же стрельбу, но у границ США. Пора ли американцам готовиться?
Ранее The Washington Times похвасталась американскими военными учениями в Эстонии, которые проходят в непосредственной близости от российских границ. Буквально - в 110 километрах.
Посольство РФ в Вашингтоне спускать дерзость ВС США не стало и весьма резко прокомментировало эти учения, включающие применение реактивных систем залпового огня.
"Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности", - указывается на странице диппредставительства в Facebook.
Там же дипломаты озадачили логичным вопросом: к чему столь "демонстративное бряцание оружием" и какой сигнал НАТО вообще хотят послать России?
"Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?" - поинтересовались российские дипломаты.
Такая русская "ответочка" за американскую дерзость, судя по отклику под постом, пришлась по душе.
"А пора бы уже и провести такие стрельбы и не спрашивать об этом у американцев, и делать это на постоянной основе", - высказался под постом посольства Трещев Роман.
Пора ли американцам готовиться?
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