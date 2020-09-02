Дерзкая стрельба у границ России: Американцам пора готовиться к русской "ответке"?

Ранее The Washington Times похвасталась американскими военными учениями в Эстонии, которые проходят в непосредственной близости от российских границ. Буквально - в 110 километрах.

Посольство РФ в Вашингтоне спускать дерзость ВС США не стало и весьма резко прокомментировало эти учения, включающие применение реактивных систем залпового огня.

"Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности", - указывается на странице диппредставительства в Facebook.

Там же дипломаты озадачили логичным вопросом: к чему столь "демонстративное бряцание оружием" и какой сигнал НАТО вообще хотят послать России?

"Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?" - поинтересовались российские дипломаты.

Такая русская "ответочка" за американскую дерзость, судя по отклику под постом, пришлась по душе.

"А пора бы уже и провести такие стрельбы и не спрашивать об этом у американцев, и делать это на постоянной основе", - высказался под постом посольства Трещев Роман.

Пора ли американцам готовиться?