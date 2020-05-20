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Дерзкая шутка в "Камеди" о казаках обернулась двойным извинением и изъятием из эфира

20 мая 2020, 14:55  •  226 • Политика
Коллектив "Камеди Клаб продакшн" извинился перед верховным атаманом Союза казаков - воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николаем Дьяконовым за дерзкую шутку одного из своих участников о казаках. Сам комик ранее тоже публично принёс извинения. Скандальный фрагмент был изъят из эфира.
Напомним, ранее комик Андрей Бебуришвили дерзко пошутил о "папахе и мамахе". А после он записал ролик с извинениями всем представителям казачества. Попросил всех быть добрее и помнить, что в современном мире все вопросы можно выяснить с помощью слов.
Извиняться перед казаками пришлось не только самому "шутнику", но и коллективу "Камеди Клаб продакшн". Компания прислала официальное письмо с извинениями на имя верховного атамана Союза казаков - воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николая Дьяконова.
В письме (есть в распоряжении Царьграда. - Ред.) говорится о сожалении, поскольку "материал указанного вами сценического номера невольно задел чувства казаков". Также уверяется, что "это не было сделано умышленно".
Скандальный провокационный фрагмент о казаках, как уточняют в "Камеди", был изъят из программы, выходящей в эфир, а также на иных платформах, где она официально демонстрируется.
"Также заверяем, что шутки персонажа Пако не являются личным мнением Андрея Бебуришвили, а это просто часть созданного им образа "гламурного красавчика", который рассказывает выдуманные истории, иногда, к сожалению, дерзкого характера, за что Андрей уже принёс свои извинения", - говорится в письме на имя верховного атамана.
Кроме того, компания "Камеди Клаб продакшн" пообещала, что "приложит все усилия по недопущению в дальнейшем подобных материалов".
Ранее Николай Дьяконов в разговоре с Царьградом прокомментировал оскорбительную шутку комика Андрея Бебуришвили о казаках и последующие извинения артиста, отметив, что вряд ли сказанное молодым человеком можно отнести к юмору.
"Я не являюсь экспертом по юмору, но, с точки зрения человеческих отношений, для меня понятие юмор - это всё-таки то, что приятно, что оставляет человека в нормальном настроении, заставляет, действительно, улыбаться. А это я характеризую просто как пошлость. Даже не сарказм. Это такая вот пошлость, которая заставляет людей просто сжимать кулаки. Люди, которые уважают свою собственную историю, и люди, которые знают историю своей страны, знают роль казаков в истории, знают, что творилось с казаками "благодаря" безбожной власти, которая пришла в своё время. И наш президент уже сколько раз подчёркивал, что казаки - это тот народ, те люди, которые от большевиков пострадали больше всего", - пояснил Дьяконов.
По его словам, разрушенная система казачества восстанавливается очень тяжело, но процесс идёт - дети получают патриотическое воспитание, им прививают любовь к родине.
"И на федеральном канале в лицо идёт такое оскорбление, тем более что этот человек оскорбляет матерей. Для казаков понятие мать - святое. Во-первых, у нас Покров Пресвятой Богородицы - самый главный праздник. У нас есть сёстры, матери, жёны. У нас бабушки, которые до сих пор помнят эти жертвы, лагеря, через которые прошли братья и родители. То есть когда мы в лицо получаем такое - это, конечно, шок, просто шок у нормальных людей", - признался Дьяконов.

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