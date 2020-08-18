Держитесь подальше: в США попытались "осадить" Россию из-за "вмешательства" в дела Белоруссии

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Америка захотела стать защитницей суверенитета Республики

Конгрессмены из США осудили согласие России оказать военную помощь Белоруссии. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел и лидер республиканцев Майкл Маккол назвали возможную поддержку со стороны Москвы очередным актом агрессии.

Напомним, некоторое время назад между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, в котором главы двух стран договорились, что в случае угрозы Белоруссии извне Россия окажет стране поддержку. Кто из лидеров стал инициатором – попросил ли об этом сам Лукашенко, либо предложение сделал Путин, – не известно.

Однако американцы уверены: именно Россия настояла на военной помощи Республике.

"Мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии", – приводит выдержку из заявления конгрессменов РИА "Новости".

Они призвали администрацию США "продолжать отвергать агрессию Москвы". Также они указали, что Америка должна выступить защитницей суверенитета Белоруссии и права строить будущее страны без внешнего вмешательства, намекая тем самым на след России в протестах в Республике.

Также один из чиновников, приближенных к Дональду Трампу, заявил, что Москва должна держаться подальше от Минска, передает Reuters. Он указал, что Россия должна уважать суверенитет соседней страны и дать ей возможность самостоятельно выбирать президента.

"Разделение власти все еще не решает проблемы отсутствия свободных и справедливых выборов", – приводит отрывок из заявления РИА ФАН.

Напомним, некоторое время назад в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победу одержал Александр Лукашенко, однако сразу после этого вспыхнули массовые митинги в стране – народ обвиняет главу в фальсификации и требует признать и голосования недействительными.