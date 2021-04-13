Держитесь подальше. Официально: русский ответ Вашингтону после демарша в Чёрном море

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков дал русский ответ США - жёсткий, ясный, корректный. После демарша наших так называемых партнёров в Чёрном море Рябков посоветовал США держаться подальше и от Крыма, и от Черноморского побережья.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков полагает, что заход кораблей ВМС США в Чёрное море - это провокация. Более того, Вашингтон играет на нервах у Москвы. Но долго ли продлится эта игра?

Сегодня Россия предупреждает США и требует держаться подальше и от Крыма, и от всего Черноморского побережья, подчеркнул Сергей Рябков.

Добавим, ранее корабли НАТО, в том числе американские моряки, неоднократно заходили в воды Чёрного моря, проверяя на прочность русских военных. Всегда наши представители жёстко, но корректно советовали так называемым западным партнёрам не переходить границ. Однако активность в Чёрном море действительно внушает опасения.

Добавим также, что на фоне обострения ситуации в Донбассе активность в Чёрном море только возросла.