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Держит слово: бывший президент Франции поделился впечатлениями о Путине

24 июля 2020, 22:05  •  86 • Политика
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/globallookpress.com
О своих впечатлениях от общения с российским лидером Саркози написал в мемуарах
Бывший лидер Франции Николя Саркози рассказал, что Владимир Путин очень вежлив, умеет внимательно слушать и довольно улыбчив.
Своими воспоминаниями о российском лидере Саркози поделился в мемуарах Le Temps des tempêtes ("Время бурь"). Об этом сообщает Life. По словам бывшего президента, Путин всегда держит свое слово, он верен друзьям и своим убеждениям.
Саркози отметил, что глава России крайне не любит двойных стандартов в переговорах, а попытки заставить его что-то сделать всегда обречены на провал. При этом Путин всегда с большим пониманием относится к ситуации, когда у его оппонента есть некая "красная линия", за которую тот не может перейти.
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Публикация от Президент России (@putin.kremlin.ru)
Ранее президент США Дональд Трамп оценил умственные способности Владимира Путина.

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