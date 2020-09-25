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Держит мир в узде: белорусский оппозиционер признался в уважении к Путину
25 сентября 2020, 10:40 • 91 • Политика
"Железобетонная" рука лидера Кремля не осталась незамеченной и среди ярых оппонентов Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин имеет большой вес на мировой политической арене, поэтому с ним нельзя не считаться. Это признал представитель Координационного совета белорусской оппозиции Сергей Дылевский.
По его мнению, Путин "держит мир в узде", являясь сильным политиком и грамотным управленцем.
"У меня есть к нему уважение как к политику",
– подчеркнул Дылевский. Он разделяет опасения белорусов, что Москва может присоединить Республику к себе. Однако считает, что Белоруссия, оставаясь суверенным государством, может и должна сохранять дружеские связи с Россией.
"Попытка это обрезать – все равно что ножом попилить себе ногу, остаться инвалидом",
– цитирует Дылевского РИА "Новости".
Ранее оппозиция Белоруссии отказалась признать Александра Лукашенко легитимным президентом и призвала народ к бессрочной акции протеста. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статье о попытке захвата власти. Большинство лидеров оппозиции Белоруссии сейчас находятся за границей или в СИЗО.
При этом рядовые украинцы, обсуждая в Сети события в соседней стране, рекомендуют белорусам не поддаваться на провокации и не отказываться от стабильного Лукашенко. Жаждущим перемен они советуют посмотреть на опыт Незалежной.
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