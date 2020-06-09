Держи карман уже: беженцев без статуса лишат российской пенсии

Новыми основаниями для прекращения выплаты страховых пенсий станут истечение срока действия удостоверения беженца, поступление сведений об утрате пенсионером статуса беженца или лишении этого статуса. Как выяснили «Известия», законопроект об этих нормах подготовил Минтруд. Ведомство внесет его в Госдуму в сентябре . Как считают в министерстве, это позволит повысить контроль за выплатами пенсий иностранным гражданам и лицам без гражданства. Фракции Госдумы отнеслись к инициативе неоднозначно. Эксперты Минтруд поддерживают , считая, что «тучные годы» в России прошли.

Больше контроля

Минтруд планирует внести изменения в Федеральный закон «О страховых пенсиях». Как выяснили «Известия», новыми нормами предлагается дополнить перечень оснований для прекращения их выплаты. Ими могут стать истечение срока действия удостоверения беженца, поступление сведений об утрате пенсионером статуса беженца или лишении его этого статуса.

«С 1 ноября 2019 года в законодательство в сфере миграции были внесены изменения, в связи с чем потребовалось внесение дополнений в пенсионное законодательство, касающихся усиления контроля за выплатой страховых и накопительной пенсий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства», — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Также в законопроекте предлагается прописать, что вся информация об установлении и о выплате страховых пенсий размещается в единой государственной информационной системе социального обеспечения. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел размещает в этой системе информацию о документе, удостоверяющем личность пенсионера, а также об утрате им статуса беженца. А органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, наделяются правом получать информацию, размещенную в этой системе, для выплаты страховой пенсии .

В Минтруде уточнили, что документ вносит изменения в федеральные законы «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии», «О полиции», «О беженцах» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Законопроект будет внесен в правительство РФ в сентябре, а в Госдуму в декабре этого года, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Во фракциях нижней палаты к инициативе Минтруда отнеслись неоднозначно.

— Я не очень позитивно отношусь к этому законопроекту, потому что беженцы — люди все-таки пострадавшие, из человеческих соображений им надо помогать . А у нас зачастую получается так, что не беженцы, а просто мигранты обладают такими же правами, как российские граждане, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

По его словам, как правило, статус беженцев дается тем, кто пострадал на своей родине из-за симпатий к России, а мы будем лишать их социальных прав.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В ЛДПР считают, что пенсии должны получать те, кто имеет на это право.

— Если лица, которые получают пенсии от государства, утрачивают на это основания, то выплата пенсий должна прекращаться. Мы пока этот законопроект Минтруда не видели, но в целом его логика понятна. Лично для меня важно, чтобы были защищены наши, российские пенсионеры , — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В КПРФ, напротив, к инициативе отнеслись с осторожностью.

— То, что при любых выплатах бюджет несет потери, это понятно, но беженцами от хорошей жизни не становятся. Когда мы говорим об этой категории людей, зачастую речь идет о наших соотечественниках, которые волею судьбы оказались за границами своей страны , — пояснил «Известиям» член фракции, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, можно ссылаться на международную практику, но нужно понимать специфику нашей ситуации, потому что когда-то мы все жили в одной стране. Не вина людей, что они оказались не в России, как в случае, например, с Донецком и Луганском.

КПП «Донецк», 2014 год Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Мы категорически против сворачивания любых льгот и выплат, имеющих социальную направленность. У нас не настолько катастрофическая ситуация с бюджетом. Поэтому никаких оснований для поддержки этого законопроекта нет и, в частности, поддержки нашей фракцией , — заявил парламентарий.

В «Единой России» до внесения законопроекта в Госдуму от комментариев воздержались.

Русский мир и «тучные годы»

Согласно данным Росстата, миграционный прирост населения России в 2019 году увеличился в 2,3 раза. 102,6 тыс. прибывших — иммигранты из государств — участников СНГ, а 28,1 тыс.— из стран дальнего зарубежья. По решению территориальных органов Министерства внутренних дел РФ в прошлом году временное убежище получили 5958 иностранцев, статус беженца — 23 человека, статус вынужденного переселенца — трое. Всего в России официально статус беженца к началу 2020 года имели 487 человек, вынужденного переселенца — 5323, еще 41 946 являются лицами, получившими временное убежище.

Экс-замруководителя Россотрудничества, зампред комитета по образованию СФ Игорь Морозов отнесся к инициативе Минтруда критически.

— Я категорически против применения этой нормы для людей, которые приехали в Россию, чтобы найти тут свою родину. Если мы поддержим этот законопроект, то мы нанесем удар по русскому миру. Как и пенсионная реформа, это не принесет большой экономии средств, но сыграет в минус нашей репутации, — пояснил «Известиям» сенатор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, напротив, считает, что государство должно в первую очередь заботиться о российских пенсионерах.

— Очевидно, что главная цель законопроекта Минтруда — экономия средств, которая главным образом будет достигнута в результате отказа от выплат пенсий мигрантам, не имеющим российского гражданства. Экономия в данном случае — дело неплохое , — пояснил «Известиям» эксперт.