«Держат в напряжении весь мир»: ответят ли США на призыв России совместно заявить о недопустимости ядерной войны

России и США следует сделать совместное заявление о неприемлемости использования ядерного оружия. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что предложение уже передано на рассмотрение американской стороне. Кроме того, дипломат подчеркнул, что политика Вашингтона направлена на разрушение архитектуры международной безопасности. Эксперты полагают, что подобное совместное заявление могло бы умерить пыл ястребов в администрации президента США. Однако аналитики считают, что из-за внутриполитической обстановки Белый дом не поддержит российскую инициативу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Соединённые Штаты принять совместное с РФ заявление о неприемлемости использования ядерного оружия. Он отметил, что в обновлённой ядерной доктрине США («Обзор ядерной политики») Пентагон «существенно» понизил порог применения атомного арсенала.

«В политическом плане принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она неприемлема и недопустима», — сказал Лавров, выступая на V Международном форуме «Примаковские чтения».

По словам главы МИД РФ, в период холодной войны лидеры СССР и США дважды делали заявления о неприемлемости использования ядерного арсенала. Сегодня, как полагает Лавров, необходимо «переподтвердить эту позицию». Министр сообщил, что предложение Москвы «находится на рассмотрении американской стороны».

Лавров также отметил, что нынешняя политика Вашингтона направлена на разрушение архитектуры международной безопасности, которая была сформирована после Второй мировой войны. Глава МИД РФ подчеркнул, что Вашингтон стремится «подверстать под свои узкокорыстные задачи режимы контроля над вооружениями», и напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и сделки с Ираном.

Порог снижения

Согласно действующему с 2018 года «Обзору ядерной политики США» (Nuclear Posture Review), Вашингтон оставляет за собой право нанести превентивный удар атомным оружием. Также документ предполагает производство ядерных боеголовок малой мощности и установку на крылатые ракеты морского базирования ядерных боевых частей.

«Положения ядерной доктрины США и выход американцев из международных договоров являются серьёзным вызовом для международной безопасности. Маломощные боеприпасы России вряд ли ей угрожают. Тем не менее речь идёт об очевидном пороге снижения применения ядерного оружия. И это не может не беспокоить Москву», — констатировал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

В марте 2019 года председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что концепция упреждающего ядерного удара «усложняет процесс принятия решений противниками». По его словам, у Соединённых Штатов нет необходимости вносить какие-либо изменения в порядок применения атомного арсенала.

«Политика неприменения первыми (ядерного оружия. — RT) нанесла бы ущерб нашему альянсу, так как она в глазах наших союзников и партнёров ставит под сомнение гарантию того, что США придут на их защиту в чрезвычайных обстоятельствах», — заявил Данфорд.

При этом российская концепция применения атомного оружия исключает превентивную атаку. Действующая военная доктрина предполагает возможность использования атомного арсенала только в ответ на масштабную агрессию против РФ и её союзников с использованием ядерных и обычных средств поражения.

В российском документе говорится, что «недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, положено в основу военной политики Российской Федерации». Как неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, отечественная концепция применения ядерного оружия подразумевает исключительно ответные действия.

«Россия придерживается оборонительной стратегии. Ни одно государство не пострадает, если не будет нападать на нашу страну. Более того, ответно-встречный удар будет нанесён, только если факт агрессии не будет вызывать никаких сомнений. Для этого российская система предупреждения о ракетном нападении должна смоделировать траектории полёта боевых частей ракет и места их падения на территории страны», — пояснил Кнутов.

Испытание российской баллистической ракеты «Сармат»

© Минобороны России

Американскую концепцию превентивного удара эксперты считают «непрозрачной и запутанной». В Вашингтоне уверены, что возможность непредсказуемого применения ядерного оружия является одним из способов сохранить статус мирового гегемона, полагает Кнутов.

«Порядок применения ядерного оружия, принятый в США, носит отчётливо наступательный и агрессивный характер. Поводом для пуска ракет с ядерными боевыми частями может послужить практически любая «угроза» со стороны иностранного государства. Подобный подход к использованию ядерного арсенала позволяет Вашингтону держать в напряжении весь мир, в том числе собственных союзников», — сказал Кнутов.

Кроме того, по информации Генштаба ВС РФ, Соединённые Штаты собираются реализовать концепцию «достартового перехвата» межконтинентальных баллистических ракет (МБР) посредством усиления противоракетной обороны вблизи российских границ.

Как сообщил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности, увеличение количества носителей комплексов ПРО «создаёт мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации».

«Анализ вероятных действий США показывает, что американцы намерены добиться стратегического превосходства за счёт реализации так называемого достартового перехвата, когда подавляющее количество баллистических ракет должно быть уничтожено ещё в пусковых установках», — заявил Познихир.

«Накопилось очень много вопросов»

В комментарии RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв отметил, что Москва рассчитывает на более прозрачную политику Вашингтона в ядерной сфере. По его мнению, руководство РФ справедливо указывает, что разрушение сложившейся системы контроля над ядерными арсеналами может привести к гонке вооружений и дестабилизации международной обстановки.

Президент США Дональд Трамп выступает перед журналистами

Reuters

© Kevin Lamarque

«Можно спорить о том, насколько актуальны заключённые ранее соглашения о контроле над ядерным оружием, имеет ли смысл их кардинально обновить, привлечь новых участников. Всё это можно обсудить за столом переговоров. Но зачем же разрушать работающую систему, понижая при этом порог применения ядерного оружия? Естественно, у Москвы к Вашингтону накопилось очень много вопросов», — сказал Рогулёв.

По мнению эксперта, предложение Лаврова выступить с заявлением о неприемлемости использования ядерного оружия вызвано желанием Москвы прояснить позицию Вашингтона. Однако президент США Дональд Трамп с большой вероятностью проигнорируют инициативу России или публично откажется от каких-либо совместных деклараций с российским лидером Владимиром Путиным.

«В Белом доме наверняка идёт дискуссия о том, как действовать, отвечать или не отвечать на предложения России. Кто возьмёт верх, пока сказать сложно. Заявление Путина и Трампа о том, что в ядерной войне нельзя победить, было бы очень своевременным и, возможно, немного отрезвило бы американских ястребов. Но президент США, скорее всего, не пойдёт навстречу Москве из-за сложной внутриполитической обстановки и противоборства со стороны конгресса», — пояснил Рогулёв.

В свою очередь, Юрий Кнутов полагает, что сегодняшняя политика Вашингтона направлена на «повышение ставок». Он напомнил, что США до 2028 года намерены вложить в модернизацию ядерного арсенала свыше $490 млрд. Однако эксперт сомневается, что увеличение ассигнований в бюджет Пентагона позволит Соединённым Штатам добиться превосходства над РФ в стратегическом потенциале.

«Разрушая систему соглашений в сфере контроля над ядерными арсеналами, США пытаются втянуть нашу страну в гонку вооружений и подорвать таким образом нашу экономику. Однако без увеличения военных расходов Москва продолжает наращивать арсенал новейшего оружия, включая гиперзвуковые системы. Данный вид вооружения обеспечит гарантированное сдерживание США. Я уверен, что Соединённые Штаты своих целей в отношении России не добьются, но международную безопасность они основательно раскачают», — подытожил Кнутов.