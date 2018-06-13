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«Держать ситуацию в напряжении»: почему итоги сингапурского саммита не устроили азиатских союзников США

13 июня 2018, 18:24  •  104 • В мире
Южная Корея и Япония неоднозначно восприняли итоги встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В частности, Токио и Сеул выразили недоумение решением главы Белого дома отменить запланированные совместные военные учения американской и южнокорейской сторон. Как отмечают эксперты, между тремя союзниками действительно существуют серьёзные противоречия по поводу ситуации вокруг КНДР. Удастся ли государствам выработать единый подход к денуклеаризации Пхеньяна, выяснял RT.
 
Высадка морской пехоты США и Южной Кореи Reuters
 

Прошедшие в Сингапуре переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном вызвали неоднозначную реакцию в Южной Корее и Японии. Прежде всего союзники Вашингтона недовольны решением главы Белого дома отменить запланированные совместные военные учения США и Южной Кореи.

По итогам сингапурского саммита северокорейское агентство ЦТАК опубликовало сообщение, в котором провозглашался отказ Дональда Трампа и Ким Чен Ына от «раздражающих друг друга враждебных военных действий».

«Президент США выразил понимание на этот счёт и заявил о намерении прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи, которые Пхеньян считает провокацией», — утверждает ЦТАК.

Своё недоумение действиями американского лидера выразило министерство обороны Южной Кореи. Военное ведомство намерено уточнить информацию о возможной отмене учений и детально прояснить позицию Трампа.

На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга упрекнул главу Белого дома в избыточном, по его мнению, оптимизме относительно итогов саммита и ядерного разоружения КНДР.

«Президент Трамп заявил, что процесс (денуклеаризации. — RT) начинается. Но проблему Северной Кореи нельзя решить только лишь за одну встречу на высшем уровне», — сказал Суга.

  • Генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга
  • Reuters
  • © Toru Hanai

12 июня, через несколько часов после окончания саммита, глава Белого дома и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонную беседу. Однако её содержание пока не разглашается. По информации агентства Yonhap News, 14 июня госсекретарь США Майк Помпео должен провести встречу с Мун Чжэ Ином, чтобы проинформировать его о результатах встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.  

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра в комментарии агентству Kyodo также отреагировал на возможную отмену учений.

«Американо-южнокорейские учения и военный контингент США в Южной Корее играют важную роль для безопасности в Восточной Азии», — заявил глава японского оборонного ведомства.

Глава Белого дома явно не разделяет опасений союзников. После возвращения в Вашингтон президент США написал в Twitter о том, что «ядерной угрозы со сторон КНДР не существует». По его словам, встреча с Ким Чен Ыном «была интересным и очень позитивным опытом». 

«Результаты саммита вызовут в США противоречивую реакцию. Но я полагаю, что большая часть истеблишмента будет против отмены учений. Вашингтону выгодно держать ситуацию в напряжении. Я не удивлюсь, если Трамп в очередной раз поменяет своё мнение или начнёт уклоняться от конкретных пояснений», — отметил в комментарии RT кандидат исторических наук, американист Тимур Нелин.

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Ежегодно вблизи КНДР проходит несколько крупных учений, в которых принимают участие десятки тысяч военнослужащих США, Южной Кореи и Японии. Как правило, в манёврах задействованы корабли, истребители и стратегические бомбардировщики.

Сценарий манёвров предполагает отражение «агрессии» и нанесение ответного удара по противнику с последующим вводом на его территорию пехотных подразделений. За последние годы наиболее масштабные манёвры прошли в 2017 году, на пике обострения корейского кризиса.

В мае 2018 года США и Южная Корея провели учения Max Thunder, подняв в небо стратегические бомбардировщики B-52. В августе запланированы манёвры Ulchi Freedom, в рамках которых морские пехотинцы двух государств должны отработать высадку на берег противника.

Пхеньян неоднократно заявлял, что все учения вблизи границ КНДР рассматривает как подготовку к вторжению и потому оставляет за собой право предпринять ответные меры военного характера. Проведение Max Thunder в этом году едва не сорвало встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Как сообщают зарубежные СМИ, сокращение масштаба учений или приостановка «агрессивных» крупных манёвров было главным требованием лидера КНДР на прошедших в Сингапуре переговорах. Снижение военной активности США, Южной Кореи и Японии в Пхеньяне рассматривают как одно из важнейших условий обеспечения национальной безопасности.

  • Взлёт истребителя F-15K Slam Eagles ВВС Южной Кореи во время учений Max Thunder
  • © Colville McFee/U.S. Air Force/Handout via REUTERS

Такой подход КНДР совпадает с планами урегулирования корейского кризиса, прописанными в российско-китайской «дорожной карте». Документ предполагает поэтапную денуклеаризацию в обмен на твёрдые гарантии безопасности и территориальной целостности КНДР.

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Согласно «дорожной карте», первым шагом на пути к прочному миру после заморозки Пхеньяном ядерных испытаний должно стать сокращение масштабов военных учений со стороны США, Японии и Южной Кореи.

Комментируя итоги сингапурского саммита, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил RT, что «на данном этапе нет нужды в проведении очередных американо-южнокорейских учений». По его мнению, приостановка военных манёвров будет способствовать прогрессу в урегулировании корейского кризиса. 

Декларации Трампа

 

Ранее власти Японии и Южной Кореи неоднократно высказывали настороженное отношение к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, опасаясь, что их интересы не будут учтены в полной мере. Основная претензия азиатских союзников США — отсутствие со стороны Пхеньяна конкретных шагов по ядерному разоружению. 

С наиболее радикальных позиций выступает Токио. Президент Японии Синдзо Абэ настаивает на необходимости сохранения «максимального давления» на КНДР. В западных СМИ преобладает точка зрения, что первоочередной задачей Токио является запуск переговоров по ликвидации северокорейских ракет средней и меньшей дальности.

Однако Южная Корея далеко не всегда разделяет мнение Японии по проблематике КНДР. Традиционно Сеул проявляет большую гибкость, осознавая катастрофические последствия давления на северных соседей.

В частности, южане регулярно декларируют готовность сократить масштаб учений или перенести их на более поздний срок. Вместе с тем 13 июня агентство Yonhap News сообщило, что администрация президента Южной Кореи «намекнула» на готовность отказаться от совместных с США учений. Отмечается, что в рамках денуклеаризации Сеул рассматривает «различные варианты развития диалога». Вместе с тем одним из непреложных условий Южной Кореи остаётся сохранение присутствия 28-тысячного американского контингента, что вызывает немалое раздражение в Пхеньяне.

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«На мой взгляд, Южная Корея и США не будут отказываться от всех запланированных учений. Однако можно предположить, что изменится их масштаб и самое главное характер. Ведь обычно южане и американцы отрабатывают захват ключевых объектов КНДР», — пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.

По мнению эксперта, процесс урегулирования корейского кризиса развивается в рамках российско-китайской «дорожной карты». По логике документа, Сеул и Вашингтон не должны проводить провокационные манёвры на полуострове.

  • Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
  • © KCNA via REUTERS

Тимур Нелин придерживается менее оптимистичной точки зрения. По его словам, США, в том числе в силу внутренних причин, не способны пойти по-настоящему на серьёзные уступки Пхеньяну, потому что они могут стать поводом для разговоров о «мягкотелости» Трампа. 

«Пока мы не слышали о конкретных указаниях по учениям от официальных лиц США. Да и Южная Корея не будет стоять в стороне, так как не хочет лишиться прежнего уровня военной поддержки Штатов. Сложно представить, что после деклараций Трампа ситуация изменится кардинальным образом», — пояснил Нелин.

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