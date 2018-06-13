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«Держать ситуацию в напряжении»: почему итоги сингапурского саммита не устроили азиатских союзников США
13 июня 2018, 18:24 • 104 • В мире
Южная Корея и Япония неоднозначно восприняли итоги встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В частности, Токио и Сеул выразили недоумение решением главы Белого дома отменить запланированные совместные военные учения американской и южнокорейской сторон. Как отмечают эксперты, между тремя союзниками действительно существуют серьёзные противоречия по поводу ситуации вокруг КНДР. Удастся ли государствам выработать единый подход к денуклеаризации Пхеньяна, выяснял RT.
Высадка морской пехоты США и Южной Кореи Reuters
Прошедшие в Сингапуре переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном вызвали неоднозначную реакцию в Южной Корее и Японии. Прежде всего союзники Вашингтона недовольны решением главы Белого дома отменить запланированные совместные военные учения США и Южной Кореи.
По итогам сингапурского саммита северокорейское агентство ЦТАК опубликовало сообщение, в котором провозглашался отказ Дональда Трампа и Ким Чен Ына от «раздражающих друг друга враждебных военных действий».
«Президент США выразил понимание на этот счёт и заявил о намерении прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи, которые Пхеньян считает провокацией», — утверждает ЦТАК.
Своё недоумение действиями американского лидера выразило министерство обороны Южной Кореи. Военное ведомство намерено уточнить информацию о возможной отмене учений и детально прояснить позицию Трампа.
На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга упрекнул главу Белого дома в избыточном, по его мнению, оптимизме относительно итогов саммита и ядерного разоружения КНДР.
«Президент Трамп заявил, что процесс (денуклеаризации. — RT) начинается. Но проблему Северной Кореи нельзя решить только лишь за одну встречу на высшем уровне», — сказал Суга.
12 июня, через несколько часов после окончания саммита, глава Белого дома и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонную беседу. Однако её содержание пока не разглашается. По информации агентства Yonhap News, 14 июня госсекретарь США Майк Помпео должен провести встречу с Мун Чжэ Ином, чтобы проинформировать его о результатах встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра в комментарии агентству Kyodo также отреагировал на возможную отмену учений.
«Американо-южнокорейские учения и военный контингент США в Южной Корее играют важную роль для безопасности в Восточной Азии», — заявил глава японского оборонного ведомства.
Глава Белого дома явно не разделяет опасений союзников. После возвращения в Вашингтон президент США написал в Twitter о том, что «ядерной угрозы со сторон КНДР не существует». По его словам, встреча с Ким Чен Ыном «была интересным и очень позитивным опытом».
Гарантии безопасности
Ежегодно вблизи КНДР проходит несколько крупных учений, в которых принимают участие десятки тысяч военнослужащих США, Южной Кореи и Японии. Как правило, в манёврах задействованы корабли, истребители и стратегические бомбардировщики.
Сценарий манёвров предполагает отражение «агрессии» и нанесение ответного удара по противнику с последующим вводом на его территорию пехотных подразделений. За последние годы наиболее масштабные манёвры прошли в 2017 году, на пике обострения корейского кризиса.
В мае 2018 года США и Южная Корея провели учения Max Thunder, подняв в небо стратегические бомбардировщики B-52. В августе запланированы манёвры Ulchi Freedom, в рамках которых морские пехотинцы двух государств должны отработать высадку на берег противника.
Пхеньян неоднократно заявлял, что все учения вблизи границ КНДР рассматривает как подготовку к вторжению и потому оставляет за собой право предпринять ответные меры военного характера. Проведение Max Thunder в этом году едва не сорвало встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Как сообщают зарубежные СМИ, сокращение масштаба учений или приостановка «агрессивных» крупных манёвров было главным требованием лидера КНДР на прошедших в Сингапуре переговорах. Снижение военной активности США, Южной Кореи и Японии в Пхеньяне рассматривают как одно из важнейших условий обеспечения национальной безопасности.
Такой подход КНДР совпадает с планами урегулирования корейского кризиса, прописанными в российско-китайской «дорожной карте». Документ предполагает поэтапную денуклеаризацию в обмен на твёрдые гарантии безопасности и территориальной целостности КНДР.
Согласно «дорожной карте», первым шагом на пути к прочному миру после заморозки Пхеньяном ядерных испытаний должно стать сокращение масштабов военных учений со стороны США, Японии и Южной Кореи.
Комментируя итоги сингапурского саммита, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил RT, что «на данном этапе нет нужды в проведении очередных американо-южнокорейских учений». По его мнению, приостановка военных манёвров будет способствовать прогрессу в урегулировании корейского кризиса.
Декларации Трампа
Ранее власти Японии и Южной Кореи неоднократно высказывали настороженное отношение к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, опасаясь, что их интересы не будут учтены в полной мере. Основная претензия азиатских союзников США — отсутствие со стороны Пхеньяна конкретных шагов по ядерному разоружению.
С наиболее радикальных позиций выступает Токио. Президент Японии Синдзо Абэ настаивает на необходимости сохранения «максимального давления» на КНДР. В западных СМИ преобладает точка зрения, что первоочередной задачей Токио является запуск переговоров по ликвидации северокорейских ракет средней и меньшей дальности.
Однако Южная Корея далеко не всегда разделяет мнение Японии по проблематике КНДР. Традиционно Сеул проявляет большую гибкость, осознавая катастрофические последствия давления на северных соседей.
В частности, южане регулярно декларируют готовность сократить масштаб учений или перенести их на более поздний срок. Вместе с тем 13 июня агентство Yonhap News сообщило, что администрация президента Южной Кореи «намекнула» на готовность отказаться от совместных с США учений. Отмечается, что в рамках денуклеаризации Сеул рассматривает «различные варианты развития диалога». Вместе с тем одним из непреложных условий Южной Кореи остаётся сохранение присутствия 28-тысячного американского контингента, что вызывает немалое раздражение в Пхеньяне.
По мнению эксперта, процесс урегулирования корейского кризиса развивается в рамках российско-китайской «дорожной карты». По логике документа, Сеул и Вашингтон не должны проводить провокационные манёвры на полуострове.
Тимур Нелин придерживается менее оптимистичной точки зрения. По его словам, США, в том числе в силу внутренних причин, не способны пойти по-настоящему на серьёзные уступки Пхеньяну, потому что они могут стать поводом для разговоров о «мягкотелости» Трампа.
«Пока мы не слышали о конкретных указаниях по учениям от официальных лиц США. Да и Южная Корея не будет стоять в стороне, так как не хочет лишиться прежнего уровня военной поддержки Штатов. Сложно представить, что после деклараций Трампа ситуация изменится кардинальным образом», — пояснил Нелин.
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