«Держать порох сухим»: как Россия укрепляет оборонный потенциал на Дальнем Востоке

На Курильских островах и Сахалине стартовали совместные учения частей Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. В ходе манёвров, которые продлятся пять дней, будет отработано применение межвидовой армейской группировки для обеспечения национальной безопасности. В основу сценария учений положено гипотетическое противоборство между двумя коалициями стран. По мнению экспертов, в последние годы Минобороны РФ заметно укрепляет обороноспособность на дальневосточном направлении в свете интереса к региону со стороны США и НАТО.

Двусторонние манёвры с участием соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота стартовали 23 июня на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Руководит манёврами исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Учения станут одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения. Они пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток, уточняет оборонное ведомство.

Во время учений будет отработано применение межвидовой группировки сил для обеспечения военной безопасности России на восточном направлении.

«Смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств», — говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Во время учений предусмотрена отработка высадки морских и тактических десантов, уточнили в ведомстве.

В манёврах примут участие свыше 10 тыс. военнослужащих, до 500 единиц военной техники, около 32 летательных аппаратов и 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота ВМФ России.

«Демонстрация мощи»

Это не первые учебные манёвры, которые прошли в регионе за последние дни. 22 июня у южных берегов Сахалина, в заливе Анива, завершились учения соединений ВМФ России. Манёвры продолжались с 19 июня, об этом ранее сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области. В рамках учений состоялись практические артиллерийские стрельбы надводных кораблей ВМФ России по береговым целям на полигоне.

Двусторонние учения также проводились ранее в районе Сахалина. В сентябре 2020 года тактические манёвры прошли с участием подразделений армейского корпуса Восточного военного округа.

Военные отработали тогда действия по отражению ударов с воздуха, преодолению заражённых участков местности, а также провели специальную обработку техники и личного состава с использованием штатных средств радиационной, химической и биологической защиты.

Сергей Шойгу

globallookpress.com

© MOD Russia

В манёврах приняли участие около полутора тысяч военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники, включая танки Т-80, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град», а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10».

Также с конца прошлого года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, а на острове Сахалин — подразделения с системами С-400. На Чукотке к боевому дежурству приступили высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Об этом в марте 2021 года сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

«В целом это обеспечило надёжное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского моря», — подчеркнул министр.

Дальневосточный акцент

Дальневосточный регион играет особую роль для обороноспособности страны в свете последних политических тенденций, отмечают эксперты. Аналитики подчёркивают, что соседняя Япония не скрывает своих территориальных притязаний к России.

Напомним, Курильские острова и Южный Сахалин официально вошли в состав СССР в 1946 году по итогам Второй мировой войны. Именно возвращение Советскому Союзу этих территорий было условием вступления Москвы в войну против Японии. Договорённость была закреплена в документах Ялтинской конференции.

При этом мирный договор между Токио и Москвой по итогам войны подписан не был. В 1951 году японская сторона подписала Сан-Францисский мирный договор, закрепляющий утрату Японией прав на острова Курильской гряды и части острова Сахалин. Однако Советский Союз решил не подписывать этот документ, поскольку в нём не был прописан вопрос о выводе иностранных войск из Японии. Кроме того, не пояснялось, в чью пользу Токио отказывается от островных территорий.

Вид на Курильские острова

globallookpress.com

© MFA Russia

Дискуссия о подписании странами мирного договора активизировалась в последние годы, однако найти приемлемые для обеих сторон условия до сих пор не удалось. Токио продолжает настаивать на своих территориальных притязаниях.

Учения, которые Россия проводит на Курильских островах, воспринимаются японской стороной как повод для протеста.

Так, 16 июня МИД Японии выразил протест России из-за учений, запланированных на острове Итуруп. Об этом со ссылкой на японское агентство Kyodo сообщил ТАСС. По информации СМИ, официальный представитель японского внешнеполитического ведомства Томоюки Ёсида назвал планы России «неприемлемыми».

В августе 2019 года генеральный секретарь кабинета министров Японии (тогда этот пост занимал Ёсихидэ Суга. — RT) по дипломатическим каналам выразил протест Москве из-за учений в районе острова Кунашир.

Также возмущение официального Токио ранее вызвал визит российского премьер-министра на Итуруп.

Как пояснил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин, Япония в последние годы очень активно наращивает свой военный потенциал.

«Например, очень далеко вперёд ушёл японский военный флот. Это уже совершенно полноценные ВМФ. И Япония при этом имеет территориальные претензии к России. С одной стороны, мы к этому уже привыкли, а с другой — нужно понимать, что японцы могут попытаться в удобной политической и военной обстановке решить этот вопрос силовыми средствами, поскольку их ещё и поддерживают США. Так что России нужно всегда «держать порох сухим», хотя эта угроза не является сегодня острой», — пояснил эксперт.

Рост напряжённости

При этом гораздо большие опасения вызывает рост военной активности НАТО и США в регионе, отмечают аналитики.

«Не секрет, что сегодня основные угрозы концентрируются именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, напряжённость концентрируется вокруг Китая: целый ряд стран нацелен на то, чтобы сдерживать Пекин. В первую очередь, в вопросе Южно-Китайского моря. У России также есть свои интересы в регионе, и она готова их отстаивать», — добавил Вадим Козюлин.

ВМФ США

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Walter Estrada

Напомним, Вашингтон на протяжении последних лет последовательно развивает своё военно-политическое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Азиатский акцент своей внешней политики Вашингтон провозгласил ещё в 2011 году. Как заявила тогда Хиллари Клинтон (в те годы она возглавляла Госдеп. — RT), присутствие США в регионе особенно важно для сохранения глобального лидерства американской стороны, поскольку основная часть истории XXI века «будет написана именно в Азии».

Несмотря на смену хозяев Белого дома, США сохраняют приверженность этому курсу. Аналогичные тезисы, к примеру, содержались в промежуточном стратегическом руководстве по национальной безопасности, опубликованном в марте 2021 года.

При этом основными «угрозами» для США власти американского государства называют Россию и Китай.

«Россия вынуждена отвечать на эти тенденции, она должна наращивать свою мощь на дальневосточном направлении в свете всех действий и заявлений НАТО и США. Можно сказать, что российское командование последовательно укрепляет оборону на восточном направлении. И развёртывание в регионе С-400 — ожидаемое решение в этом контексте», — считает Вадим Козюлин.

Эту точку зрения разделяет и военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии RT он пояснил, что и учения, и наращивание группировки ПРО на Дальнем Востоке служат одной цели.

«Что касается регулярных учений, они проводятся на системной основе и, с одной стороны, служат повышению боевой подготовки военных, а с другой — демонстрируют вероятному противнику мощь российской армии», — пояснил эксперт.

Кнутов согласен с тем, что в нынешних условиях Россия вынуждена особенно тщательно укреплять обороноспособность восточных рубежей страны.

«Размещение систем С-400, С-300В4, укрепление Тихоокеанского флота — часть этой тактики. К сожалению, сегодня США и их союзники часто не понимают дипломатического языка, поэтому приходится демонстрировать военные возможности», — подытожил эксперт.