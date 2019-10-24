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Держат порох сухим и боятся тронуть Россию: Sohu раскрыла "русские" страхи США

24 октября 2019, 16:09  •  66 • Политика
В публикации Sohu автор раскрыл главные "русские" страхи американцев. СМИ полагает, что США держат порох сухим и боятся тронуть Россию из-за её ядерных ракет наземного базирования, находящихся в боевой готовности.
Почему США не трогают Россию? Таким вопросом задался автор китайского Sohu. Автор публикации отмечает: несмотря на то что военные расходы нашей страны составляют только девять процентов от милитаристского бюджета Америки, Соединённые Штаты держат порох сухим и боятся тронуть Россию.
СМИ раскрывает главные "русские" страхи США. Автор статьи указывает на то, что российские стратегические ядерные ракеты находятся в полной боевой готовности. "99 процентов пусковых устройств для ядерных ракет наземного базирования находятся в состоянии боевой готовности, а 96 процентов смогут произвести запуск тут же после получения приказа", - пишет автор публикации (цитата по ИноСМИ).
Перечисляя арсенал русских, СМИ отмечает, что ВМФ нашей страны оснащён 14 ракетными подводными крейсерами стратегического назначения, которые готовы нанести свой удар "в любой акватории".
Но бесспорным и самым главным ядерным оружием России автор считает ракеты наземного базирования. При сравнении возможностей Америки и России в статье явно отдают преимущество нашему оружию, отметив как раз факт постоянной боеготовности наших ядерных установок. И разрыв между двумя ведущими ядерными державами только продолжает увеличиваться, уверен автор публикации.
Отсылая читателя к прошедшим недавно в России учениям "Гром-2019", издание отмечает, что Москва ясно дала понять всем остальным странам: безопасность нашей страны будет гарантирована стратегическими ядерными силами.
Резюмируя, автор уверенно заявляет, что гонки вооружений, которая существовала ранее между Америкой и Советским Союзом, не будет. А Соединённые Штаты в ближайшие десятилетия не рискнут даже взгляд в нашу сторону бросить.

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