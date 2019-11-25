Держать оборонку!

Пентагон и Госдепартамент предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей Су-35 у России. Таким образом США и НАТО вытесняют Россию с рынка вооружений, стараясь максимально затруднить условия сделок. «Наша Версия» оценила экспортный потенциал российского оборонного комплекса и его способность преодолевать трудности.

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Предупреждение было отправлено в виде письма, о котором удалось узнать в результате информационного вброса от неназванного представителя Госдепа. В депеше руководители внешнеполитического и военного ведомств США Майк Помпео и Марк Эспер убеждали египетских коллег отменить сделку по поставке российских истребителей Су-35. В письме явно просматривается посыл, что контракт по покупке российских истребителей может повлечь за собой наложение на Египет санкций со стороны Вашингтона. При этом показательно, что это письмо было отправлено на фоне визита министра обороны России Сергея Шойгу, который посетил Каир 12 ноября и, видимо, поддерживал этот контракт.

Секретные договоры

Напомним, что новость об этом весьма выгодном для России соглашении долгое время скрывалась. Впервые информация о договорённостях на поставку Каиру истребителей Су-35 появилась в апреле этого года, однако официально она до сих пор не подтверждалась. По данным источников, соответствующее соглашение подразумевало поставку свыше двух десятков машин и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 млрд долларов. Договор был заключён в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

На примере российско-египетского договора видно, что продажам российского вооружения чинят серьёзные препятствия. Очевидно, это уже отразилось на реализации контрактов, поскольку зарубежные поставки продукции российского ВПК за 2014–2018 годы серьёзно снизились, оказавшись на 17% меньше суммарных объёмов предыдущего пятилетнего периода. Об этом было сказано в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). По данным шведских аналитиков, за последнюю пятилетку Москва экспортировала около 21% всех продаваемых в мире вооружений, а пятью годами ранее – почти 27%. Госдепартамент США утверждает, что только риск санкций против покупателей российских вооружений привёл к упущенной выручке на «миллиарды долларов» для российского ВПК.

Правда, российская сторона эту информацию опровергает. Отмечается, что поставки военной техники в другие страны даже превышают запланированные, а планы о продаже вооружений «никак не корректируются». Год назад сообщалось, что портфель заказов «Рособоронэкс­порта» (это единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения) превышает 50 млрд долларов. Также отмечалось, что в 2018 году были проведены поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран мира, кроме того, подписано свыше 1,1 тыс. контрактных документов на сумму около 19 млрд долларов, что почти на четверть превышает аналогичный показатель за 2017-й. Однако не ясно, что в точности стоит за этими цифрами – уже состоявшиеся поставки или заключённые контракты, которые в любой момент могут быть отменены. Кроме того, в оружейных сделках бывает, что часть денег уже заплачена, а поставки ещё не начались. Кроме того, Россия может поставлять оружие на собственные кредиты, как это было с Венесуэлой. Потом большинство долгов приходится прощать.

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В то же время даже российские чиновники признают, что антироссийские санкции осложняют экспорт вооружений. Напомним, что в санкционный список минфина США попал в том числе и «Рособоронэкспорт». Это означает, что американские граждане и компании не имеют права сотрудничать с ним и проводить «серь­ёзные транзакции». В противном случае они рискуют сами попасть под санкции. Таким образом, импортёры российского оружия сталкиваются с угрозой вторичных санкций США, направленных против российского оружейного сектора, что отражается на их активности. Причём Вашингтон в первую очередь энергично давит на традиционных покупателей российских вооружений. По этой причине им приходится держать в тайне переговоры по закупкам вооружений из России, что они не делали раньше. В результате наше оружие не получает дополнительной рекламы, что также сказывается на объёмах продаж.

Так, Индия уже сократила российские закупки, сделав лёгкий разворот в сторону США. Что же касается верной Москве Венесуэлы, с которой было подписано контрактов примерно на 15 млрд долларов, то ей сегодня совсем не до покупки оружия. На фоне этого даже Китай отвоёвывает у России долю рынка и сам уже не закупает российскую технику в прежних количествах. В то же время за указанный период Москва активно развивала новые партнёрства, в том числе в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

Анатолий ЦЫГАНОК, руководитель Центра военного прогнозирования: – И Россия, и США делят первое и второе места на рынке вооружения, поэтому являются прямыми конкурентами и стараются максимально оказывать давление друг на друга. Причина – на кону стоят миллиарды долларов. Рынок вооружений – это очень сложный и многовекторный механизм. И вовсе не факт, что давление США в том же египетском контракте сыграет против России, всё может оказаться с точностью до наоборот. Как это было с Турцией, которая, несмотря на похожую позицию США, купила С-400. В то же время у Москвы и Вашингтона совершенно различные покупатели, что называется, в разных ценовых категориях. Для России это в том числе страны Африки и Средней Азии, для США – более богатые европейцы. Сейчас Москва ищет способы активнее продавать своё вооружение, для этого задействована государственная машина. Помогает в том числе война в Сирии, где обкатывается оружие в боевых условиях, что даёт ему конкурентное преимущество. Также новые образцы российского вооружения сегодня очень быстро принимаются на во­оружение Российской армии. В целом у России хорошие перспективы на рынке вооружений, поскольку она активно вкладывается в новые разработки. Это то, чего нам не хватало на протяжении последних двух десятилетий. Будут новые продукты – будут новые заказчики.

Ради престижа

Стоит отметить, что в России любая информация, которая касается экспорта вооружений, воспринимается обострённо, несмотря на то что это менее 5% от российского экспорта. Казалось бы, доля не такая значительная, однако это, что называется, репутационные сделки. Сегодня экспорт вооружений – одна из визитных карточек страны, российское оружие знают во всём мире, оно является самой высокотехнологичной статьёй российского экспорта на международном рынке. Кроме того, оружие традиционно является продукцией с самой высокой добавленной стоимостью. В итоге поставки вооружений – это не только международный престиж, но и серьёзные финансовые вливания в российскую экономику.

Тем не менее по факту доходы, получаемые от поставок вооружения, неочевидны. В начале ноября стало известно, что долг покупателей и поставщиков российского оружия перед «Рособоронэкспортом» достиг около 813 млрд рублей. Долги накапливаются из-за того, что «Рособоронэкспорт» вынужден давать российским производителям авансы на производство вооружений для экспорта. Также долг растёт из-за выплаты авансов зарубежным поставщикам, которые должны поставить России комплектующие. Помимо этого компания направляет иностранным заказчикам оружие, но не сразу получает за него деньги.