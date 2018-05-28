Держал равновесие, повысил уровень жизни: эксперты о вкладе Борисова в развитие Якутии

• 25 • Политика

63-летний Егор Борисов возглавлял Якутию почти восемь лет — с сентября 2010 года. Он начал свою трудовую деятельность слесарем-ремонтником в родном Чурапчинском районе, с 1991 года занимал разные руководящие посты республиканского уровня. В 1997 году ушел из правительства и в течение пяти лет возглавлял Якутский НИИ сельского хозяйства.

Вернулся в региональный кабмин в 2002 году, был первым зампредом правительства, в 2003–2010 годах занимал пост премьер-министра Якутии. Главой региона был утвержден в 2010 году. На этом посту Борисов сменил досрочно сложившего полномочия Вячеслава Штырова, который ушел в Совет Федерации. В 2014 году, за год до истечения полномочий, Борисов пошел на досрочные выборы и набрал больше 58% голосов избирателей.

Борисов обладал весомым управленческим опытом, устраивал федеральные и местные элиты, считает заведующая кафедрой истории, обществознания и политологии Северо-Восточного федерального университета Ольга Парфенова. "При Егоре Афанасьевиче значительно вырос уровень жизни. Он был с нами в трудный период — можно сказать, пережил два экономических кризиса. Это была такая фигура, которая устраивала федеральный центр, крупные компании, местные элиты, политические партии. Он достойно держал равновесие", — отметила эксперт.

Вице-спикер парламента Якутии Ольга Балабкина отмечает, что Борисов на посту руководителя региона продолжал политику своих предшественников. "Для якутской власти характерна политическая и экономическая преемственность. Думаю, что при выборе нового главы это будет являться одним из факторов", — отметила Балабкина.

Егор Борисов проводил успешную лоббистскую политику, считает кандидат политических наук, старший преподаватель исторического факультета Северо-Восточного федерального университета Ньургун Григорьев. "Республика Саха (Якутия) реализует совместную региональную политику с федеральным центром развития регионов Дальнего Востока. Реализуются крупные инвестиционные проекты (ТОРы, "Сила Сибири"), происходит рост инвестиций и общего уровня социально-экономического развития", — сказал он.

С 2010 года собственные доходы региона выросли с 50 до 70% благодаря росту налоговых поступлений. ВРП 2017 года предварительно оценивается в 914 млрд рублей. По данным властей, рост этого показателя в прошлом году составил 2,2%. По оценкам аналитиков, в ближайшие годы ВРП может достичь 1 трлн руб.

Ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова подчеркнула, что Борисов на посту главы республики особое внимание уделял собственным доходам региона. "При нем по уровню валового регионального продукта на душу населения Якутия входила в десятку лучших регионов страны", — сказала эксперт.

В Южной Якутии открыта ТОР по добыче высококачественного коксующегося угля. По прогнозам, реализация проекта в период до 2021 года обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней в размере более 12 млрд рублей, создаст около 4 тыс. рабочих мест.

По данным Центра стратегических исследований Якутии, в 2017 году регион привлек 360,3 млрд рублей инвестиций, что является историческим максимумом. Объем инвестиций в основной капитал Якутии за 2017 год, по предварительным данным, составил 360,3 млрд рублей с ростом на 127,8%. Более 70% от общей суммы инвестиций пришлось на нефтегазовый сектор. В совокупности за 2013-2017 годы в республику привлечено около 1,2 трлн рублей в основной капитал.

Директор Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета Александр Кугаевский отмечает, что республика в целом справилась с реализацией майских указов Владимира Путина. "Значительно выросли уровни зарплаты, в частности, целевых категорий бюджетников. Снизился уровень бедности, нормализовался уровень безработицы", — считает экономист.

В Якутии наблюдается высокий уровень сельской безработицы (8,5% при среднерегиональном 7,5%) и разница доходов жителей сельских и промышленных районов. Однако глава региона несколько лет вел политику по переобучению сельских жителей для работы в промышленных компаниях, в том числе вахтовым методом.

По данным правительства региона, в Якутии стабильная демографическая ситуация: за 2010–2016 годы в республике естественный прирост населения сохранился и стал выше, в республике лучший на Дальнем Востоке показатель по продолжительности жизни — 71 год.

Как сообщили ТАСС в региональном кабмине, существенный объем средств привлечен в социальную сферу. В рамах соглашений о государственно-частном партнерстве в 2017 году в регионе были построены семь детских садов на 1 тыс. 188 мест и строится еще 15. В 2018 году введены в эксплуатацию перинатальный центр на 130 мест стоимостью около 3,8 млрд рублей, а также реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 100 коек стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Борисов большое значение уделял развитию промышленного потенциала Арктической зоны Якутии, считает член регионального штаба ОНФ, председатель комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Елена Голомарева. Например, была разработана концепция развития арктического промышленного кластера региона. Он расширяет ключевые системообразующие проекты создаваемой в рамках госпрограммы РФ по развитию Арктики Северо-Якутской опорной зоны. Речь идет о реконструкции портовой инфраструктуры морского порта "Тикси", освоении минерально-сырьевого промышленного кластера "Усть-Яна", Верхне-Мунского рудного поля.

Освоение природных ресурсов в Якутии постепенно смещается в арктическую зону. Идет разведка в Анабарском, Оленекском районах на добычу углеводородного сырья. Началась реализация крупного проекта по добыче редкоземельных металлов на территории Оленекского национального улуса республики. В Оймяконском районе в 2019–2020 годах начинается эксплуатация Томторского месторождения редкоземельных металлов — одного из крупнейших в мире. В 2019 году планируется начать добычу олова в Усть-Янском районе.

Эксперты отмечают, что в республике есть конкуренция на региональных и муниципальных выборах. "Хорошие результаты показали самовыдвиженцы и оппозиционные партии в ряде районов. Так, в Ленском районе, крупном промышленном районе, главой стал самовыдвиженец. На выборах главы села Чокурдах в Аллаиховском районе Якутии победу одержал кандидат от КПРФ", — отметил Ньургун Григорьев.

Несмотря на позитив в экономике, крупные инфраструктурные проекты остались нереализованными, считает директор Финансово-экономического института СВФУ Александр Кугаевский. "В частности, не определены источники финансирования проекта строительства моста через Лену. Предполагается, что создание моста позволит создать крупный логистический центр в районе Якутска, где должны соединиться три федеральных маршрута — железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также региональные автодороги", — отметил он.

Региональное правительство вело переговоры с китайскими и японскими инвесторами, однако ощутимых сдвигов и конкретных договоренностей не достигнуто. "Они еще изучают проект, но пока не предложили конкретных вариантов", — отметил Александр Куагевский.

Тем не менее, по его словам, глава региона приложил много усилий для продвижения проекта строительства железной дороги до Якутска, которое ведется с 2005 года, но до сих пор не завершено. На сегодня готовность объекта составляет 94%, достраивать участок железной дороги будет уже другой подрядчик — совместное предприятие правительства региона и РЖД. "Это очень тяжелый проект, долго идет. Вот, наконец, вроде бы окончательное решение по железной дороге принято. У нас огромные расстояния", — отметил эксперт.

На годы управления республикой Борисова пришлась и крупная техногенная авария — на руднике "Мир" в 2017 году. Тогда погибли восемь шахтеров, ущерб оценивался в 10,216 млрд руб.

Не до конца решенной остается и ситуация в сфере малой авиации — средний возраст эксплуатируемого воздушного парка в регионе составляет 37 лет у Ан-24, 32 года у вертолетов Ми-8 и больше 30 лет у Ан-2. В 2018 году власти региона подписали соглашение о поставке в Якутию 200 самолетов ТВС-2ДТС до 2025 года, что позволит обновить парк региональной авиатехники. Производителем нового типа самолетов является корпорация "Вертолеты России".

При этом глава региона занял принципиальную позицию, не поддержав идеи отдельных предприятий по закупке американских самолетов Cessna для поддержки малой авиации в регионе. Это позволило бы быстрее решить вопросы с транспортной изолированностью северного региона и высоких авиатарифов для населения. "Естественно, это не наш самолет, он на севере не летает. <…> У нас есть другие направления по малой авиации, которые сегодня, насколько это возможно, пытаемся решать. Вплоть до того, чтобы продлить ресурсы Ан-2, ведь это самый надежный способ. У нас есть также самолеты Л-410", — сообщал журналистам глава региона в январе этого года.

Дмитрий Осипов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники