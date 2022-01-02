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Дерётся и требует деньги: за что россияне жалуются на Деда Мороза

02 января 2022, 12:40  •  61 • В России
Главный новогодний персонаж Дед Мороз не только радует россиян подарками и чудесами, но и попадает в криминальные хроники. В минувшем году Деда Мороза уже успели обвинить в непрофессионализме и заметили в массовой драке. За что волшебник потребовал 50 млн рублей и в чём виноват скелет Снегурочки — в материале RT.
 
РИА Новости © Алексей Куденко
 

Самый громкий скандал вокруг Деда Мороза разгорелся в декабре минувшего года во время итоговой пресс-конференции президента России. Тогда журналист из Вологодской области сообщил Владимиру Путину, что на Деда Мороза подали в суд.

Автором иска стал петербургский юрист, который пожаловался на то, что за 23 года Дед Мороз так и не выполнил ни одного его заветного желания.

Истец требует выплатить ему компенсацию в виде 10 млн рублей и выдать подарки за предыдущие годы, в том числе «квартиру в Питере, дом в Репине, а также кругосветное путешествие».

Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста на пресс-конференции заявил: «Я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам». 

После этого истец отказался от своих претензий, чтобы «избавить Деда Мороза от судебных тяжб» и сделать, по его словам, новогодний подарок президенту.

«Улыбался только за деньги»

Как выяснил RT, претензии к Деду Морозу в прошлом году появились не только у юриста из Петербурга. Так, 27 декабря жительница Калининграда обратилась к губернатору области и пожаловалась на алчность Деда Мороза, который не выполнял свой сказочный долг на новогодней городской ярмарке на острове Канта.

В соцсетях женщина рассказала, что во время прогулки по острову её маленький сын увидел волшебника и радостно бросился к нему. Однако местный Дед Мороз, по её словам, проигнорировал ребёнка и даже не улыбнулся ему.

Как считает калининградка, Дедушка был приветлив только с теми детьми, чьи родители ему платили.

«Оказывается, Дедушка Мороз коммерческую сторону своей личности в себе открыл. Общается и улыбается тем, кто нал даёт или перевод на карту. При мне девочка лет семи сделала с ним фото, бабушка передаёт ему деньги за снимок», — написала женщина.

Калининградка обратилась к губернатору региона Антону Алиханову с вопросом, как объяснить детям, что Дед Мороз не хочет слушать их желания и фотографироваться с ними, потому что у родителей нет денег.

«Знаю, вы читаете это. И у вас тоже есть детки. Дети, детство которых и веру в чудо хочется сильно оберегать. Потому что этот мир и так очень жесток», — написала она.

К слову, некоторые комментаторы не разделили возмущение калининградки. Пользователи отметили, что и Деду Морозу приходится зарабатывать на жизнь в качестве аниматора.

Наследил в обеих столицах

В Москве Деда Мороза, а точнее сразу несколько его версий, успели заметить в массовой драке. В декабре в сети было опубликовано видео, на котором не меньше пяти мужчин в новогодних костюмах избивали друг друга мешками, валяли в сугробах и угрожали посохами. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Пользователи предположили, что Деды подрались из-за Снегурочки или высокой конкуренции на рынке труда. 

А в северной столице Дед Мороз отправлял ложные сообщения о минировании. Местный портал 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах передаёт, что 28 декабря на электронную почту правоохранителей от пользователя «Дед Мороз» поступило сообщение, что в городе якобы заминированы почти все здания судов.

Сказочный персонаж или тот, кто им прикидывался, пообещал рассказать подробности за 50 млн рублей, которые потребовал перевести по номеру телефона. Информация о бомбах в зданиях судов не подтвердилась.

Аналогичное сообщение поступило правоохранителям от «Деда Мороза» и в начале декабря. Тогда пользователь заявил, что в судах и школах города готовятся взрывы.

По данным СМИ, полицейским пришлось проверить 27 зданий судов и 138 образовательных учреждений. 

«Уберите скелет»

Перед наступающим Новым годом россияне пожаловались не только на Деда Мороза, но и на его верную помощницу Снегурочку. Причём недовольны были её земляки — жители Костромской области. Этот регион считается родиной внучки Деда Мороза.

Некоторым костромичам не понравилась световая инсталляция в виде фигуры Снегурочки, которую установили в городе на пересечении улиц Магистральной и Ермакова.

В соцсетях инсталляцию стали сравнивать со средневековым орудием смертной казни «железной девой», со страшными инопланетянами из фантастических фильмов и даже с женской версией Дарта Вейдера.    

«Какая жизнь — такое и лицо», — написал один из пользователей в комментариях под постом об «очень страшной» Снегурочке.

Жители потребовали убрать Снегурочку, однако в администрации города отказались это делать.

«Выбрали новое место, которое дальше от дороги. Она (световая опора в виде Снегурочки. — RT) стоит, на мой взгляд, там более уместно. Не готовы мы её убирать, потому что многим она нравится, люди фотографируются с ней, как с любой световой конструкцией», — передаёт ТАСС слова руководителя службы муниципального заказа Костромы Андрея Шилина.

К слову, Снегурочка доставляла неудобства некоторым костромичам и раньше. Эту световую инсталляцию используют для украшения города уже третий год подряд. В мае этого года жители потребовали наконец убрать фигуру, которая больше не светилась и, по их словам, напоминала «скелет девушки».

«Новый год давно позади, и «скелет» Снегурочки производит удручающее впечатление среди весенних одуванчиков и зелени, нагоняет жуткую тоску на жителей Заволжья, стоящих каждый день в пробке», — приводит kostroma.today слова одной из местных жительниц.

Горожане также отметили, что металлические конструкции опасны в непогоду: их может обрушить сильным порывом ветра. 

После новогодних праздников власти города планируют демонтировать конструкцию, чтобы провести её ремонт.

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