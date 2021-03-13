|
Дерусификация тормозит из-за населения Юго-Востока – министр культуры Украины
13 марта 2021, 09:10 • 213 • Украина
Русскоязычное население юго-востока Украины мешает власти провести тотальную украинизацию со штрафами за нарушение языкового законодательства.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший гендиректор медиахолдинга 1+1, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Ткаченко похвастался, что является одним из основоположников украинизации телеэфира и выступает за тотальное вещание на «мове».
«Хочу напомнить, что именно я, когда работал на канале, был инициатором введения квот, и совместно с госпожой Сюмар и другими продвигал эту идею. Мало того, я был сторонником, но, к сожалению, единственным среди всех телеканалов, который предлагал квотирование украинского языка.
К сожалению, как вы знаете, это консенсусное решение… и принять такое решение, к сожалению, в то время не было возможным. Хотя я до сих пор остаюсь сторонником 100%-го квотирования… Я лично сторонник 100%-го квотирования.
К сожалению, в той ситуации, в которой мы живем, и в которой значительная часть населения на юге и востоке страны общается на русском языке, мы можем лишь нежно продвигать украинизацию, а не заставлять людей завтра штрафами общаться на украинском языке», – рассуждает русофоб.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
213
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 марта 2021, 07:25
|
12 марта 2021, 02:55
|
08 марта 2021, 22:50
|
10 марта 2021, 06:55
|
07 марта 2021, 02:50
|
09 марта 2021, 02:30
|
11 марта 2021, 09:30