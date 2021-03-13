Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
Главная / Украина

Дерусификация тормозит из-за населения Юго-Востока – министр культуры Украины

13 марта 2021, 09:10  •  213 • Украина

Русскоязычное население юго-востока Украины мешает власти провести тотальную украинизацию со штрафами за нарушение языкового законодательства.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший гендиректор медиахолдинга 1+1, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Ткаченко похвастался, что является одним из основоположников украинизации телеэфира и выступает за тотальное вещание на «мове».

«Хочу напомнить, что именно я, когда работал на канале, был инициатором введения квот, и совместно с госпожой Сюмар и другими продвигал эту идею. Мало того, я был сторонником, но, к сожалению, единственным среди всех телеканалов, который предлагал квотирование украинского языка.

К сожалению, как вы знаете, это консенсусное решение… и принять такое решение, к сожалению, в то время не было возможным. Хотя я до сих пор остаюсь сторонником 100%-го квотирования… Я лично сторонник 100%-го квотирования.

К сожалению, в той ситуации, в которой мы живем, и в которой значительная часть населения на юге и востоке страны общается на русском языке, мы можем лишь нежно продвигать украинизацию, а не заставлять людей завтра штрафами общаться на украинском языке», – рассуждает русофоб.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



213
Источник
Похожие новости
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
12 марта 2021, 18:30
«Разрабатывать анус морковкой» украинцам рекомендуют с детства
12 марта 2021, 22:10
«Ещё немного, и российско-китайская армия войдёт на Украину как освободительная»
13 марта 2021, 07:20
Киев выдумал «кластерный план», чтобы сделать Россию крайней за обострение в Донбассе
12 марта 2021, 22:10
"Предоставить полный доступ в Крым": Украина устроила представление в ООН
12 марта 2021, 22:10
«Насквозь дутое» расследование о «вагнеровцах» закончится полным пшиком – Арестович
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байде...
13 марта 2021, 03:40
Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры: "Господа пр...
13 марта 2021, 01:50
Схватили прямо в аэропорту: Замглавы правительства Ставрополья почти сбежал от полици...
13 марта 2021, 03:40
В Госдуме ответили на призыв Кулебы «открыть доступ» в Крым
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
08 марта 2021, 22:50
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.