Деркач рассказал, что будет с Байденом, украинскими олигархами и постом президента после полной трансляции его аудиотеки • 341 • Украина

Сразу после инаугурации Джо Байдена в США продюсер «плёнок Порошенко-Байдена», народный депутат Андрей Деркач дал понять, что демократам рано расслабляться и почивать на лаврах.



Санкции Минфина США только подстегнули активность политика и он заявил, что новый лидер США на его записях наговорил на 5 часов, а публика услышала лишь 45 минут самых смачных откровений. Это означает, что аудиотека Деркача продолжит работу. А вот к чему она приведет? Для этого надо внимательно прочитать интервью политика изданию «Страна».



«Еще не публиковали пленки, которые связаны с суверенитетом, событиями на Донбассе, взаимоотношениями с европейскими партнерами», — намекнул внефракционный депутат.



Поговаривают, что на записях есть и откровения, касающиеся сбитого над Донбассом «Боинга» МН-17. А это запустит пересмотр всей истории с АТО на Донбассе, да и не только.



Также Деркач очередной раз подчеркнул, что в аутентичности записей не сомневается ни украинская, ни американская сторона. Кстати, и санкции США против политика это подтверждают: не стали бы американцы вводить столь серьезные репрессии против фейкомета.



По сути, пленки Деркача являются ответкой за «амбарную книгу» Партии регионов, которую ценой человеческих жизней добывали активисты переворота под руководством Татьяны Черновол в 2014 году. Вследствие ее «слива» через НАБУ был отстранен от избирательной компании Трампа Пол Манафорт – руководитель избирательного штаба 45 президента США. Сам Деркач рассказывает, что после того. как он на допросе (его вызвали как советника премьера Азарова) заявил следователям, что они таким образом вмешиваются во внутреннюю политику «хозяев», набуисты потеряли интерес и к черной бухгалтерии П,Р и к фигурантам этого дела – оно так и валяется в Генпрокуратуре.



«На одной из пресс-конференций 2020 года на пленках отчетливо звучали подобострастные доклады-хихикание Петра Порошенка Джозефу Байдену, аккурат 19 августа 2016 года. Речь шла о том, что с пробега, благодаря действиям украинской власти и НАБУ, убрали начальника избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа — Пола Манафорта», — подтвердил Деркач.



В принципе, все его интервью, так или иначе, касается бывшего украинского лидера. Это и неудивительно, ведь Порошенко смог прийти к власти только сдав страну под внешнее управление. США разрешали этому клептоману воровать, а он им – рулить Украиной.



«При кураторстве Байдена расцвела буйным цветом коррупция Петра Алексеевича и его окружения. При Байдене была построена параллельная система управления государством через набсоветы, соросят, НАБУ. Сейчас добавляют прокуратуру и суды, чтобы было олинклюзив», — считает украинский политик.



Однако, американские партнеры недооценили олигарха, который записывал все команды, приказы и похвалы на пленку. Для истории. Сам Деркач считает, что Порошенко писал своего «старого друга Джо» на диктофон или другой телефон. Более того, копии этих записей есть не только у продюсера записей Порошенко-Байдена. По словам депутата, журналисты могли принести их и беглому депутату Онищенко, и Давиду Жвании. Это внятный сигнал: даже если Деркачу закроют рот тем или иным способам, диалоги Петра Алексеевича и Джо все равно будут транслироваться из других утюгов. К слову, эти сливы стали приговором Порошенко.



«Байден просто в страшном сне не мог представить, что Порошенко будет его писать в Администрации для личного архива. Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности. Но Петр Алексеевич в своем стиле поступил», — говорит хранитель аудиотеки.



Мы тоже не раз писали, что экс-гарант стал токсичен для американских друзей и подпускать его к представителям истеблишмента никто не собирается. Это стало понятно, после того, как Порошенко не оказалось на церемонии инаугурации Байдена, хотя он месяц рассказывал всем, что купил билет за 200 000 долларов и полетит на праздник к старине Джо на частном самолете.



Явно, бывший украинский президент списан с корабля и это подтверждает Деркач в своем интервью.



«Давайте лучше обратим внимание на другую интересную проблему — пиар на тему того, что Порошенко друг Байдена и едет на инаугурацию. Это все глупости, так как, по нашей информации, команда Байдена вообще хочет забыть слово Украина в информационном поле, потому что каждый раз при этом слове возникает: Хантер, Burisma, коррупция, Китай, импичмент», — отметил он.



Это означает, что реванша «кондитера» не будет как бы не пыжился и не тужился. Впрочем, это не значит, что его забудут: у Деркача есть еще пять часов записей, касающихся периода 2015-2017 года, а это горячая фаза войны на Донбассе, подготовка к получению Томоса, декоммунизация и люстрация.



По словам самого политика, сейчас его журналисты копают с целью найти разговоры Порошенко от 214 года – тогда станет ясно, как и почему его провозгласили президентом после госпереворота. Возможно, будет доказана и нелегитимность прихода Порошенко к власти, а это повлечет за собой и отмену всех его неконституционных решений и наказание за них. В частности, за начало АТО на востоке Украины. Кстати, политик сообщил, что все имеющиеся у него материалы он передал в правоохранительные органы.



«Мы все время работаем в режиме противодействия коррупции и внешнему управлению. Если мы посчитаем необходимым еще что-то опубликовать — опубликуем. В том числе, и по «Буризме»», — пообещал нардеп.



Он дал понять, что санкции его команду не остановят. При этом подчеркнул, что репрессии против него и против нардепа-журналиста Александра Дубинского заказали вовсе не американцы – просьба Минфину США была передана через украинских лоббистов.



«Как все происходит в США? В основном в подобных процессах участвуют лоббисты. Санкции против меня, а также, скорее всего, и против Дубинского и Кулика, по нашей информации, организовал через лоббистов один из олигархов», — пояснил депутат.



Пока остается только гадать, откуда ноги растут, от Ахметова или от Пинчука. Сам Деркач участие зятя Кучмы опроверг: мол, прошло его время управлять Украиной. Выиграй выборы в свое время Хиллари Клинтон, и в шоколаде был бы Пинчук, а не Порошенко.



У Пинчука и Клинтон были плотные отношения, позволяющие контролировать визовый режим в Украине и другие ресурсные вопросы. Зять Кучмы очень плотно завязан с частью Демократической партии США — он финансировал компанию Хиллари Клинтон. Но сейчас, по словам Деркача, олигарх вынужден сотрудничать буквально с «подстилкой Шабунина» - временной поверенной Кристиной Квин. Ее нардеп называет женщиной с пониженной государственной ответственностью. И считает, что интимную подругу главного украинского антикоррупционера ожидает судьба экс-посла США Мари Йованович, которая была досрочно отозвана из Украины – «за деятельность, несовместимую со статусом дипломата».



«Я надеюсь, когда приедет новый посол и активизируется процесс расследования, ситуация изменится. В США правовая система работает медленно, там долго собирают информацию пред началом преследования», — предупредил Деркач.



По признанию нардепа, все документы, со всеми цифрами, показаниями свидетелей переданы по назначению. В том числе о деятельности Квин как исполняющей обязанности посла в Украине. О ее визитах в правоохранительные органы с целью закрыть дела по реформе прокуратуры и отмыванию денег американских налогоплательщиков. Все это будет изучено и оценено должным образом.



При этом Деркач опроверг, что работает против внешнего управления совместно с олигархом Игорем Коломойским. По его словам, для него все олигархи являются антигосударственными, антисоциальными элементами, а Игоря Валерьевича он года три не видел. Впрочем, это не исключает их заочного объединения: цели-то общие. И кое-что у них получилось. По мнению Деркача, пришедшие к власти в США демократы не будут ставить Украину во главе угла, скорей наоборот, захотят сбыть с рук этот чемодан с компроматом. Итоги двух лет Зеленского: апартеид, платная медицина и зависимость от США



«Лоббисты из «Атлантик Кансел» (крупный американский аналитический центр, который считается близким к Демпартии), прикормленные грантоеды и соросята будут пытаться от имени Байдена и имени Демпартии сохранить позиции, которые они имеют в Украине. Так вот, все эти прихлебатели будут стараться конвертировать приход Байдена и вещать о его интересе к Украине, но это - фикция. Сделать это будет сложно, в том числе из-за того, что наше общество уже достаточно осведомлено о внешнем управлении. Да и в США рано хоронить свободу слова, Трампа, республиканцев», — подчеркнул нардеп.



Он считает, что никто в Америке не забудет о проделках семьи Байдена в Украине лишь потому, что он пришел к власти.



«Там умные люди сидят у республиканцев — в Конгрессе и Сенате. И 75 миллионов избирателей Трампа - это как население двух Украин. Тяжело забыть и не обращать внимание. С точки зрения перспектив, одна из конгрессменов уже заявила, что в первый день работы Конгресса будет объявлен импичмент Байдену. Так что я бы не спешил с выводами. В США есть свои процедуры и закон. Не все то, чем кажется. Давайте подождем, и мы, надеюсь, все увидим», — намекнул политик.



Также он дал понять, что намерен продолжать свою расследовательскую деятельность совместно с Джулиани и его командой: километры неизрасходованных пленок, как говорится, вопиют об этом. Респы, в свою очередь, тоже не намерены останавливаться, а значит, запущенная Деркачом история «Демокоррапшн» будет продолжаться. Это значит, что украинцы услышат много новых фактов по вопросам международной технической помощи, которая выделяется зарубежными структурами на различные проекты и реформы в Украине. Прежде всего, о коррупции в сфере ТЭК, которая влияет на бюджетообразующие процессы. Соответственно, уже есть подпитка для раскачки тарифного майдана и разоблачений одного «энергетического» олигарха, управляющего углем и паром в стране. Достанется и соросятам, которые замешаны в нецелевом использовании денег американских налогоплательщиков. Недаром же грантоеды уже завыли о необходимости лишить Деркача мандата народного депутата, ведь он намерен демонтировать систему наблюдательных советов в украинских госкомпаниях и уже подал соответствующий проект закона в ВР.



«Не могут граждане не Украины представлять страну. Никто не уполномочивал платить им деньги. То есть все можно решить с помощью законопроекта. Но другой вопрос — кто в состоянии принять это решение. Шмыгаль? Разумков? Они блокируют процесс», — выдвинул обвинение нардеп.



Впрочем, фарш уже не запихнуть обратно в мясорубку и мир уже никогда не будет таким, как до Трампа и коронавируса. Те, кто были очарованы Западом и его братской помощью, постепенно начинают прозревать.



«Каждая страна, в том числе и наши партнеры по Европе, проявили эгоизм, и каждая страна сделала вывод, что должна концентрироваться исключительно на себе, на своих интересах. Украину кинули с вакциной западные партнеры, которым мы открыли свой рынок в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, уничтожив свою промышленность и рабочие места», — напомнил Деркач.



И заявил, что Украине, как и многим другим странам, нужно не бороться за независимость, а подумать о сетевом суверенитете. Ибо слабые страны будут управляться одной кнопкой в интернете: именно так международные ТНК станут назначать премьеров и президентов в «независимых государствах». Как это бывает, мы увидели на примере США.



«Компаниям, которые устраивают операционный тоталитаризм в соцсетях, противостоять могут на сегодняшний день только Китай, Великобритания, Индия, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Израиль. К сожалению, ни одна европейская страна произволу соцсетей противостоять не может. Этот кризис показал, что соцсети важнее ядерной кнопки. Это первый раз корпорации выползли на свет и сказали: «Мы управляем общественным мнением и нам в принципе наплевать на государство и правительство». Обращаю ваше внимание, что их никто, ни международным правом, ни выборами на это не уполномочивал», — предостерег Деркач. «Хоронили Кернеса, а умер Зеленский». Как Украина борется с коронавирусом



Кстати, России в списке тех, кто способен отразить спланированную сетевую атаку, нет, а раз так, то и общественно-соцальный хаос в РФ исключать нельзя. Насколько он будет мощным и готово ли государство сдержать его, и украинцы, и россияне увидят уже 23 января.



Примечательно, что все «расшифровки» Деркача подводят нас к главной мысли: Украина в ее нынешнем виде полноценно существовать не сможет. В День соборности Деркач скрутил кукиш под нос всем приверженцам объединения, заявив, что власть переместилась из безответственного и неквалифицированного центра в регионы. То есть, произошла неформальная федерализация «соборной Украины», что и следует немедленно отразить в Конституции. Возможно, есть смысл говорить о двухпалатном парламенте, «канцлерской Украине» и ликвидации поста президента. Деркач полагает, что Зеленский может стать последним президентом Украины, который внесет изменения в Конституцию и ликвидирует этот пост, который обманывает завышенные ожидания наших сограждан. А «пленки Деркача» будут сопровождением этого процесса, ну, как «Лебединое озеро» в 1991 году.

Сразу после инаугурации Джо Байдена в США продюсер «плёнок Порошенко-Байдена», народный депутат Андрей Деркач дал понять, что демократам рано расслабляться и почивать на лаврах.Санкции Минфина США только подстегнули активность политика и он заявил, что новый лидер США на его записях наговорил на 5 часов, а публика услышала лишь 45 минут самых смачных откровений. Это означает, что аудиотека Деркача продолжит работу. А вот к чему она приведет? Для этого надо внимательно прочитать интервью политика изданию «Страна».«Еще не публиковали пленки, которые связаны с суверенитетом, событиями на Донбассе, взаимоотношениями с европейскими партнерами», — намекнул внефракционный депутат.Поговаривают, что на записях есть и откровения, касающиеся сбитого над Донбассом «Боинга» МН-17. А это запустит пересмотр всей истории с АТО на Донбассе, да и не только.Также Деркач очередной раз подчеркнул, что в аутентичности записей не сомневается ни украинская, ни американская сторона. Кстати, и санкции США против политика это подтверждают: не стали бы американцы вводить столь серьезные репрессии против фейкомета.По сути, пленки Деркача являются ответкой за «амбарную книгу» Партии регионов, которую ценой человеческих жизней добывали активисты переворота под руководством Татьяны Черновол в 2014 году. Вследствие ее «слива» через НАБУ был отстранен от избирательной компании Трампа Пол Манафорт – руководитель избирательного штаба 45 президента США. Сам Деркач рассказывает, что после того. как он на допросе (его вызвали как советника премьера Азарова) заявил следователям, что они таким образом вмешиваются во внутреннюю политику «хозяев», набуисты потеряли интерес и к черной бухгалтерии П,Р и к фигурантам этого дела – оно так и валяется в Генпрокуратуре.«На одной из пресс-конференций 2020 года на пленках отчетливо звучали подобострастные доклады-хихикание Петра Порошенка Джозефу Байдену, аккурат 19 августа 2016 года. Речь шла о том, что с пробега, благодаря действиям украинской власти и НАБУ, убрали начальника избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа — Пола Манафорта», — подтвердил Деркач.В принципе, все его интервью, так или иначе, касается бывшего украинского лидера. Это и неудивительно, ведь Порошенко смог прийти к власти только сдав страну под внешнее управление. США разрешали этому клептоману воровать, а он им – рулить Украиной.«При кураторстве Байдена расцвела буйным цветом коррупция Петра Алексеевича и его окружения. При Байдене была построена параллельная система управления государством через набсоветы, соросят, НАБУ. Сейчас добавляют прокуратуру и суды, чтобы было олинклюзив», — считает украинский политик.Однако, американские партнеры недооценили олигарха, который записывал все команды, приказы и похвалы на пленку. Для истории. Сам Деркач считает, что Порошенко писал своего «старого друга Джо» на диктофон или другой телефон. Более того, копии этих записей есть не только у продюсера записей Порошенко-Байдена. По словам депутата, журналисты могли принести их и беглому депутату Онищенко, и Давиду Жвании. Это внятный сигнал: даже если Деркачу закроют рот тем или иным способам, диалоги Петра Алексеевича и Джо все равно будут транслироваться из других утюгов. К слову, эти сливы стали приговором Порошенко.«Байден просто в страшном сне не мог представить, что Порошенко будет его писать в Администрации для личного архива. Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности. Но Петр Алексеевич в своем стиле поступил», — говорит хранитель аудиотеки.Мы тоже не раз писали, что экс-гарант стал токсичен для американских друзей и подпускать его к представителям истеблишмента никто не собирается. Это стало понятно, после того, как Порошенко не оказалось на церемонии инаугурации Байдена, хотя он месяц рассказывал всем, что купил билет за 200 000 долларов и полетит на праздник к старине Джо на частном самолете.Явно, бывший украинский президент списан с корабля и это подтверждает Деркач в своем интервью.«Давайте лучше обратим внимание на другую интересную проблему — пиар на тему того, что Порошенко друг Байдена и едет на инаугурацию. Это все глупости, так как, по нашей информации, команда Байдена вообще хочет забыть слово Украина в информационном поле, потому что каждый раз при этом слове возникает: Хантер, Burisma, коррупция, Китай, импичмент», — отметил он.Это означает, что реванша «кондитера» не будет как бы не пыжился и не тужился. Впрочем, это не значит, что его забудут: у Деркача есть еще пять часов записей, касающихся периода 2015-2017 года, а это горячая фаза войны на Донбассе, подготовка к получению Томоса, декоммунизация и люстрация.По словам самого политика, сейчас его журналисты копают с целью найти разговоры Порошенко от 214 года – тогда станет ясно, как и почему его провозгласили президентом после госпереворота. Возможно, будет доказана и нелегитимность прихода Порошенко к власти, а это повлечет за собой и отмену всех его неконституционных решений и наказание за них. В частности, за начало АТО на востоке Украины. Кстати, политик сообщил, что все имеющиеся у него материалы он передал в правоохранительные органы.«Мы все время работаем в режиме противодействия коррупции и внешнему управлению. Если мы посчитаем необходимым еще что-то опубликовать — опубликуем. В том числе, и по «Буризме»», — пообещал нардеп.Он дал понять, что санкции его команду не остановят. При этом подчеркнул, что репрессии против него и против нардепа-журналиста Александра Дубинского заказали вовсе не американцы – просьба Минфину США была передана через украинских лоббистов.«Как все происходит в США? В основном в подобных процессах участвуют лоббисты. Санкции против меня, а также, скорее всего, и против Дубинского и Кулика, по нашей информации, организовал через лоббистов один из олигархов», — пояснил депутат.Пока остается только гадать, откуда ноги растут, от Ахметова или от Пинчука. Сам Деркач участие зятя Кучмы опроверг: мол, прошло его время управлять Украиной. Выиграй выборы в свое время Хиллари Клинтон, и в шоколаде был бы Пинчук, а не Порошенко.У Пинчука и Клинтон были плотные отношения, позволяющие контролировать визовый режим в Украине и другие ресурсные вопросы. Зять Кучмы очень плотно завязан с частью Демократической партии США — он финансировал компанию Хиллари Клинтон. Но сейчас, по словам Деркача, олигарх вынужден сотрудничать буквально с «подстилкой Шабунина» - временной поверенной Кристиной Квин. Ее нардеп называет женщиной с пониженной государственной ответственностью. И считает, что интимную подругу главного украинского антикоррупционера ожидает судьба экс-посла США Мари Йованович, которая была досрочно отозвана из Украины – «за деятельность, несовместимую со статусом дипломата».«Я надеюсь, когда приедет новый посол и активизируется процесс расследования, ситуация изменится. В США правовая система работает медленно, там долго собирают информацию пред началом преследования», — предупредил Деркач.По признанию нардепа, все документы, со всеми цифрами, показаниями свидетелей переданы по назначению. В том числе о деятельности Квин как исполняющей обязанности посла в Украине. О ее визитах в правоохранительные органы с целью закрыть дела по реформе прокуратуры и отмыванию денег американских налогоплательщиков. Все это будет изучено и оценено должным образом.При этом Деркач опроверг, что работает против внешнего управления совместно с олигархом Игорем Коломойским. По его словам, для него все олигархи являются антигосударственными, антисоциальными элементами, а Игоря Валерьевича он года три не видел. Впрочем, это не исключает их заочного объединения: цели-то общие. И кое-что у них получилось. По мнению Деркача, пришедшие к власти в США демократы не будут ставить Украину во главе угла, скорей наоборот, захотят сбыть с рук этот чемодан с компроматом.«Лоббисты из «Атлантик Кансел» (крупный американский аналитический центр, который считается близким к Демпартии), прикормленные грантоеды и соросята будут пытаться от имени Байдена и имени Демпартии сохранить позиции, которые они имеют в Украине. Так вот, все эти прихлебатели будут стараться конвертировать приход Байдена и вещать о его интересе к Украине, но это - фикция. Сделать это будет сложно, в том числе из-за того, что наше общество уже достаточно осведомлено о внешнем управлении. Да и в США рано хоронить свободу слова, Трампа, республиканцев», — подчеркнул нардеп.Он считает, что никто в Америке не забудет о проделках семьи Байдена в Украине лишь потому, что он пришел к власти.«Там умные люди сидят у республиканцев — в Конгрессе и Сенате. И 75 миллионов избирателей Трампа - это как население двух Украин. Тяжело забыть и не обращать внимание. С точки зрения перспектив, одна из конгрессменов уже заявила, что в первый день работы Конгресса будет объявлен импичмент Байдену. Так что я бы не спешил с выводами. В США есть свои процедуры и закон. Не все то, чем кажется. Давайте подождем, и мы, надеюсь, все увидим», — намекнул политик.Также он дал понять, что намерен продолжать свою расследовательскую деятельность совместно с Джулиани и его командой: километры неизрасходованных пленок, как говорится, вопиют об этом. Респы, в свою очередь, тоже не намерены останавливаться, а значит, запущенная Деркачом история «Демокоррапшн» будет продолжаться. Это значит, что украинцы услышат много новых фактов по вопросам международной технической помощи, которая выделяется зарубежными структурами на различные проекты и реформы в Украине. Прежде всего, о коррупции в сфере ТЭК, которая влияет на бюджетообразующие процессы. Соответственно, уже есть подпитка для раскачки тарифного майдана и разоблачений одного «энергетического» олигарха, управляющего углем и паром в стране. Достанется и соросятам, которые замешаны в нецелевом использовании денег американских налогоплательщиков. Недаром же грантоеды уже завыли о необходимости лишить Деркача мандата народного депутата, ведь он намерен демонтировать систему наблюдательных советов в украинских госкомпаниях и уже подал соответствующий проект закона в ВР.«Не могут граждане не Украины представлять страну. Никто не уполномочивал платить им деньги. То есть все можно решить с помощью законопроекта. Но другой вопрос — кто в состоянии принять это решение. Шмыгаль? Разумков? Они блокируют процесс», — выдвинул обвинение нардеп.Впрочем, фарш уже не запихнуть обратно в мясорубку и мир уже никогда не будет таким, как до Трампа и коронавируса. Те, кто были очарованы Западом и его братской помощью, постепенно начинают прозревать.«Каждая страна, в том числе и наши партнеры по Европе, проявили эгоизм, и каждая страна сделала вывод, что должна концентрироваться исключительно на себе, на своих интересах. Украину кинули с вакциной западные партнеры, которым мы открыли свой рынок в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, уничтожив свою промышленность и рабочие места», — напомнил Деркач.И заявил, что Украине, как и многим другим странам, нужно не бороться за независимость, а подумать о сетевом суверенитете. Ибо слабые страны будут управляться одной кнопкой в интернете: именно так международные ТНК станут назначать премьеров и президентов в «независимых государствах». Как это бывает, мы увидели на примере США.«Компаниям, которые устраивают операционный тоталитаризм в соцсетях, противостоять могут на сегодняшний день только Китай, Великобритания, Индия, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Израиль. К сожалению, ни одна европейская страна произволу соцсетей противостоять не может. Этот кризис показал, что соцсети важнее ядерной кнопки. Это первый раз корпорации выползли на свет и сказали: «Мы управляем общественным мнением и нам в принципе наплевать на государство и правительство». Обращаю ваше внимание, что их никто, ни международным правом, ни выборами на это не уполномочивал», — предостерег Деркач.Кстати, России в списке тех, кто способен отразить спланированную сетевую атаку, нет, а раз так, то и общественно-соцальный хаос в РФ исключать нельзя. Насколько он будет мощным и готово ли государство сдержать его, и украинцы, и россияне увидят уже 23 января.Примечательно, что все «расшифровки» Деркача подводят нас к главной мысли: Украина в ее нынешнем виде полноценно существовать не сможет. В День соборности Деркач скрутил кукиш под нос всем приверженцам объединения, заявив, что власть переместилась из безответственного и неквалифицированного центра в регионы. То есть, произошла неформальная федерализация «соборной Украины», что и следует немедленно отразить в Конституции. Возможно, есть смысл говорить о двухпалатном парламенте, «канцлерской Украине» и ликвидации поста президента. Деркач полагает, что Зеленский может стать последним президентом Украины, который внесет изменения в Конституцию и ликвидирует этот пост, который обманывает завышенные ожидания наших сограждан. А «пленки Деркача» будут сопровождением этого процесса, ну, как «Лебединое озеро» в 1991 году. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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