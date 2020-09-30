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Деркач предложил Западу: «Верните наши 13 миллиардов и заберите своих "соросят"»

30 сентября 2020, 14:25  •  39 • Украина

Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, который ранее обнародовал серию скандальных записей разговоров президента Петра Порошенко с американским подельником и куратором Джо Байденом, заявил, что Запад должен вернуть выведенные из Украины деньги.

И, в частности, деньги компаний, находящихся в юрисдикции США.

Как сообщил Деркач, 13 миллиардов долларов были коррупционным путём отобраны у населения и выведены из страны в виде облигаций внешнего государственного займа.

«ОПГ Януковича и Петра Алексеевича, обворовав украинцев, вывела эти деньги с Украины. Когда вывела, купила на них облигации внешнего государственного займа, которые сама же выпустила. То есть заставили Украину одолжить под процент свой же „общак”. Потом разместили эти ОВГЗ в американском фонде. Мы уже вернули 1,5 миллиарда Януковича, и теперь пытаемся вернуть ещё 13 миллиардов, которые лежат в США», — отметил народный депутат в эфире телеканала «112-Украина».

По словам нардепа, руководство страны обращается за очередным внешним кредитом, вместо того, чтобы оформить запрос к США вернуть 13 миллиардов долларов, выведенных с Украины.

«Наша власть ходит, попрошайничает — там уже заслуженные мастера спорта по взятию кредитов. Внешний госдолг 85 миллиардов долларов или, другими словами, 2000 долларов на душу населения. Но, если разобраться в ситуации, то в реальности — это не мы должны. Это нам должны — 13 миллиардов долларов, выведенных ОПГ Януковича и Петра Алексеевича на компании, находящиеся в юрисдикции США», — заявил Деркач.

«Поэтому у меня есть чёткое послание: Украине не нужны ваши кредиты! Отдайте нам то, что должны! Отдайте 13 миллиардов долларов, выведенных вам ОПГ Януковича и Петра Алексеевича, которые вы прячете. А себе заберите назад всех „абрамовичусов”, „соросят” и прочих интуристов», — заявил Деркач.

Он напомнил заявление главдипломата ЕС Жозепа Борреля, адресованное президенту Владимиру Зеленскому.

«„Европа — не банкомат и не благотворительная организация”, заявил Боррель. Так вот, это Украина — не банкомат», — резюмировал Деркач.

Ранее Андрей Деркач, напомним, заявил о коррупции в тарифообразовании. В этой связи он обратился к мэрам и депутатам Сум, Черкасс, Чернигова и Киева с предложением немедленно вернуть в коммунальную собственность ТЭЦ, снизив тарифы на 25% уже до начала отопительного сезона, указав, что для этого есть все основания.

Напомним также, что на заявление Жозепа Борреля обратил внимание экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, отметив, что дипломатический скандал должным образом так и не исчерпан.

Экс-премьер Украины Николай Азаров, в свою очередь, рассказал об основных мерах, которые следует предпринять, дабы страна могла избавиться от внешнего управления и внешних заимствований.

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