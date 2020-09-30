Деркач предложил Западу: «Верните наши 13 миллиардов и заберите своих "соросят"»

Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, который ранее обнародовал серию скандальных записей разговоров президента Петра Порошенко с американским подельником и куратором Джо Байденом, заявил, что Запад должен вернуть выведенные из Украины деньги.И, в частности, деньги компаний, находящихся в юрисдикции США.Как сообщил Деркач, 13 миллиардов долларов были коррупционным путём отобраны у населения и выведены из страны в виде облигаций внешнего государственного займа., — отметил народный депутат в эфире телеканала «112-Украина».По словам нардепа, руководство страны обращается за очередным внешним кредитом, вместо того, чтобы оформить запрос к США вернуть 13 миллиардов долларов, выведенных с Украины., — заявил Деркач.«Поэтому у меня есть чёткое послание: Украине не нужны ваши кредиты! Отдайте нам то, что должны! Отдайте 13 миллиардов долларов, выведенных вам ОПГ Януковича и Петра Алексеевича, которые вы прячете. А себе заберите назад всех „абрамовичусов”, „соросят” и прочих интуристов», — заявил Деркач.Он напомнил заявление главдипломата ЕС Жозепа Борреля, адресованное президенту Владимиру Зеленскому., — резюмировал Деркач.Ранее Андрей Деркач, напомним, заявил о коррупции в тарифообразовании. В этой связи он обратился к мэрам и депутатам Сум, Черкасс, Чернигова и Киева с предложением немедленно вернуть в коммунальную собственность ТЭЦ, снизив тарифы на 25% уже до начала отопительного сезона, указав, что для этого есть все основания.Напомним также, что на заявление Жозепа Борреля обратил внимание экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, отметив, что дипломатический скандал должным образом так и не исчерпан.Экс-премьер Украины Николай Азаров, в свою очередь, рассказал об основных мерах, которые следует предпринять, дабы страна могла избавиться от внешнего управления и внешних заимствований.