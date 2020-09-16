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Деркач: через «ПриватБанк» миллиарды долларов переводились на счета компании семьи Байденов

16 сентября 2020, 18:35  •  143 • Украина

Народный депутат Верховной Рады III-IX созывов Андрей Деркач, ранее обнародовавший записи телефонных разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, сегодня предоставил очередную порцию компромата.

На сегодняшней пресс-конференции Деркач заявил, что владеет доказательствами вывода миллионов через «финансовые ямы» на счета семьи Байденов, и предоставит новые записи Байдена-Порошенко, в которых речь пойдет и о коррупции в оборонке, детали схем закупок угля и газа, а также развала Генпрокуратуры и Офиса генпрокурора.

Деркач предоставил документы о том, как деньги из Украины шли на счета семьи Байденов. Прокурор Константин Кулик на видео с двумя людьми с закрытыми лицами говорят о том, что экс-министр экологии времен Януковича и собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский причастен к переводу миллионов, которые осели на счетах Байдена.

Некий «свидетель»- гражданин Латвии, заявил, что с Злочевским он работал с 2009 года. По его словам, ему известно о регистрации десятков офшорных компаний, а также конвертации миллионов через украинские банки.

Деньги Злочевского заводились в гривне на счета украинских компаний, затем на основании внешнеэкономических контрактов конвертировались в доллар. После чего валюта перечислялась на счета латвийской «дочки» «Приватбанка». Эти деньги переводились в безнал за рубеж по фиктивным контрактам. Суммы шли через банки Латвии.

«Все описанные операции были эффективными, а госорганы закрывали на это глаза», – процитировал прокурор Констатин Кулик слова еще одного тайного «свидетеля».


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