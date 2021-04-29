Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки...
Главная / Политика

Дерипаска выступил за введение цифрового рубля из-за угроз отключения от SWIFT

29 апреля 2021, 17:00  •  74 • Политика
Олег Дерипаска. Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Миллиардер призвал власти к скорейшему решению проблемы
Правительство Российской Федерации должно в самом скором времени принять меры по срочному внедрению цифровой валюты в отечественную экономику. Соответствующее заявление сделал миллиардер Олег Дерипаска.
Так, предприниматель заявил, комментируя новость о недавней резолюции Европарламента, в которой говорится о необходимости отключения России от международной финансовой системы SWIFT, что угрозы Европы стали очередным напоминанием для введения цифрового рубля.
"И не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам", – высказался предприниматель в своем телеграм-канале.
По словам Дерипаски, вопрос имеет особое значение для России в обеспечении экспортных и импортных расчетов.
Напомним, днем ранее Европарламент принял резолюцию, в которой предложил ввести подобные меры против Москвы из-за украинского кризиса. В проекте также содержится положение об отказе от российских энергоресурсов. Вместе с тем европейцы настаивают на остановке укладки газовой магистрали "Северный поток – 2". По мнению авторов инициативы, подобные меры необходимы в случае "продолжения российской агрессии", которая, по их словам, направлена на Украину.
Недавно Дерипаска раскритиковал Росстат за свежую статистку об уровне доходов среди российского населения. По мнению миллиардера, около 80 млн жителей страны находятся за чертой прожиточного минимума, в то время как приведенный Федеральной службой государственной статистики показатель меньше в четыре раза – чуть более 17 миллионов. Предприниматель считает, что Росстат пускает в ход манипуляции и "жонглирует статистикой".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - историк
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не поднимет народ – экономист
29 апреля 2021, 11:30
Готовили массовые убийства: в России задержали украинских радикалов
29 апреля 2021, 09:40
Там и объявит: Зеленскому предложили "хитрый план" встречи с Путиным в Крыму
29 апреля 2021, 04:10
Теперь официально: Приостановка создания базы ВМФ России в Судане полностью опровергнута
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - ...
29 апреля 2021, 06:00
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 04:10
Нацистский марш в центре Киева: "Наследники" дивизии СС "Галичина"...
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не подн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
27 апреля 2021, 21:50
Власть захвачена, и не Россией. Одессит в прямом эфире открыл глаза украинцам
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
27 апреля 2021, 15:25
"Генералы наклонили Байдена и...": Военный скандал в США в деталях
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.