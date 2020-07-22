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Дерипаска против "Бабушки Агафьи"? За что завод олигарха подал в суд на владельца популярного бренда

22 июля 2020, 18:05  •  52 • Политика
Суд арестовал "Бабушку Агафью" и другие бренды Natura Siberica по иску завода, близкого к миллиардеру Олегу Дерипаске. Истец требует взыскать 4,5 миллиарда рублей.
"Рецепты бабушки Агафьи" и ещё десятки брендов, принадлежащих одному из крупнейших российских производителей косметики Natura Siberica, оказались под угрозой закрытия из-за иска со стороны завода, близкого к миллиардеру Олегу Дерипаске. Об этом пишет издание The Bell.
Речь идёт об иске на 4,5 миллиарда рублей со стороны ООО "Эн+ Рециклинг", входившего в En+. Данная сумма равна половине годовой выручки компании Natura Siberica бизнесмена Андрея Трубникова. В результате под угрозой закрытия оказались 65 брендов, включая "Рецепты бабушки Агафьи" и "Organic Shop".
Причина иска пока не раскрывается, однако можно предположить, что это как-то связано с пожаром, случившимся на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) в Московской области в марте 2020 года. Часть площадки сдавалась в аренду различным компаниям, в том числе "Первому решению", которое является главным юрлицом Natura Siberica.
Напомним, что пожар на заводе бушевал в течение суток и его с трудом удалось погасить. Огонь почти полностью уничтожил предприятие. Согласно расследованию пожарных, возгорание началось в складском помещении, где хранились 40 тонн горючих жидкостей. По одной из версий, инцидент мог быть результатом поджога.

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