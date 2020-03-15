Дерипаска пророчит России "бесконтрольную эпидемию" коронавируса. Собчак тонко подколола: "А сам?"

Олигарх Олег Дерипаска предсказал России "бесконтрольную эпидемию" коронавируса. Он заявил, что люди не привыкли соблюдать все правила.

"Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведёт к последствиям для власти, более серьёзным, чем развал страны в 1991 году. Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова, - высказался бизнесмен. - Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр - никто не носит маски".

Олигарх, судя по его словам, только нагнетает ситуацию, полагая, что "люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании".

Дерипаска призвал ввести полный карантин. Он убеждён, что надо полностью закрыть все границы, отменить массовые мероприятия и дать людям отсидеться дома. Срок изоляции - около 60 дней.

Телеведущая Ксения Собчак, комментируя слова олигарха, в ответ его тонко подколола, поинтересовавшись тем, будет ли он сам следовать своему же совету.

"Дерипаска пишет, что коронавирус для России - больший стресс, чем распад СССР, и предлагает закрыть границы и ввести полный карантин. Интересно, а сам будет соблюдать режим изоляции по всей строгости?" - написала в своём Telegram Собчак.

Напомним, ранее в рамках программы "Михеев. Итоги" на телеканале "Царьград" политолог Сергей Михеев объяснял, почему даже после заявления Владимира Путина о том, что ничего критического в стране не происходит, жителей продолжают пугать фейками. По словам эксперта, такая истерия и паника выгодна тем, кто хочет подорвать доверие граждан к правительству.

"Наши недоброжелатели считают, что чем хуже, тем лучше", - пояснил Михеев, поэтому они используют любые поводы, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Михеев напомнил, что в России пока не зафиксировано ни одного смертельного исхода коронавирусной инфекции. Тем временем в "абсолютно благополучных" странах - США, Италии, Швейцарии - уже десятки умерших от этого заболевания.