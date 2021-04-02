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Дерипаска предложил "сибирскую" альтернативу Суэцкому каналу
02 апреля 2021, 00:20 • 18 • В мире
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Россия может предложить альтернативный морскому маршрут доставки грузов. Тем более, написал он в своём телеграм-канале, недавнее происшествие в Суэцком канале лишь укрепило общество в необходимости найти иные варианты для транзита грузов.
Россия может предложить альтернативу Суэцкому каналу. По мнению Олега Дерипаски, текущая ситуация уже свидетельствует о том, что мировое сообщество нуждается в альтернативных маршрутах поставок.
Так, объясняет он, КНР за январь-февраль в два раза увеличила перевозки грузов по железной дороге через Россию и Азию. Изменения маршрутов транзита вызваны растущими ценами и долгой доставкой по морю.
А недавний инцидент в Суэцком канале лишь убеждает поставщиков в том, что искать иные пути просто необходимо. В частности, следует развивать железнодорожное направление перевозки грузов из Азии в Европу.
Дерипаска убеждён, что Россия может вклиниться в этот расклад. "У нас появляется шанс раскрыть потенциал Сибирской кладовой", - отметил он в своём телеграм-канале.
По его словам, в нашей стране перспективной заменой Суэцкому каналу может стать обновлённый Транссиб.
"Самая очевидная и экономически оправданная цель - дать России возможность развиться в важнейший хаб, полноценное связующее звено между Европой и Азией. Именно такой потенциал заложен в Сибирском Кедровом тракте, который может стать конкурентной альтернативой новому китайскому "Шёлковому пути", - написал Дерипаска.
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