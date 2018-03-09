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Дерипаска обрушился на врагов "матушки России" в статье американского издания

09 марта 2018, 14:54  •  578 • Политика
В своем тексте миллиардер обвиняет вашингтонскую закулису в манипуляциях, свободно оперируя цитатами из Рузвельта и Льва Толстого.
От имени российского миллиардера Олега Дерипаски в американском издании The Daily Caller опубликована статья, в которой "российская тема" в американском дискурсе называется примером лживой манипуляции общественным мнением.
В своей статье Дерипаска сравнивает ситуацию в политике с сюжетом кинокомедии "Хвост виляет собакой". По его словам, непрерывно изменяющаяся "русская тема" в американской политике является сегодняшним воплощением сценария этого фильма.
По его словам, принадлежащая небольшому количеству лиц из СМИ, бизнеса, правительства и разведсообщества теневая власть навязывала общественности "провокационные и цинично ложные манипуляции".
В своей статье Дерипаска цитирует бывшего президента США Теодора Рузвельта, предупреждавшего о "невидимом правительстве, которое не несет никакой ответственности перед народом". Также олигарх процитировал слова Льва Толстого: "Нет войны, которая не была бы порождена правительством, только правительством, без учета интересов народа".
"У моей матушки России много проблем и вызовов. Моя страна все еще находится в процессе перехода от советского режима. Некоторые хотят, чтобы мы оставались неопределенно долгое время в этом переходном периоде", - заключает Дерипаска.

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