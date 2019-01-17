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Дерипаска хочет отсудить у Зюганова миллион

17 января 2019, 15:09  •  45 • В России

И кто теперь скажет, что в России скучная политика? Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на главу КПРФ Геннадия Зюганова — собирается раскошелить его на 1 миллион рублей за моральный ущерб. Ведь коммунист, словно дедушка Ленин на броневичке, проехался по бизнесу Дерипаски.

- Считаю, что алюминиевый бизнес Дерипаски - крупнейшая афера. Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам. Надо расследовать это преступление, потому что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности, - сказал Зюганов.

Дерипаска грудью встал на защиту своей бизнес-империи, будто Зюганов и его товарищи хотят ее штурмовать, как Зимний дворец. Бизнесмен поставил под ружье юристов, и написал на Зюганова заявление.

- Мы расцениваем слова Зюганова как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании UC Rusal, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию, - рассказал журналистам представитель Дерепаски. - Ее основатель не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных.

Зюганов разборок в суде не испугался. Мол, коммунистам не привыкать.

- Какой это уже по счету иск? Мои юристы разберутся, - сказал политик репортерам.

А жаль. Похоже, в суде будет не вживую батл большевика и капиталиста, а их заочный бой батальонами адвокатов и юристов.

- Ну, Дерипаска часто реагирует на внешние нападки, подавая судебные иски, - поделился с «КП» политолог Алексей Мухин. - Думаю, и тут просто не выдержали нервы. Он находится под диким давлением американских санкций, ему приходится отбиваться от США. Другого объяснения просто не вижу. А Зюганов и КПРФ с 90-х годов давят на больные для народа точки — олигархические капиталы. Но в этот раз нашла коса на камень. Зюганов набирал очки, резко высказываясь о бизнесе Дерипаски. Не думаю, что Зюганов его хотел как-то специально оскорбить. Это уже давно заученный текст, который стал для коммунистов, как присказка. И сказал это Зюганов чисто автоматически. Помните, как в «Служебном романе»: «Я позвонила тебе чисто автоматически!»

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