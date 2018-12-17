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Дерипаска и Вексельберг планируют ехать на экономический форум в Давосе - глава Минэкономразвития Орешкин

17 декабря 2018, 22:39  •  51 • Политика
Глава Минэкономразвития Орешкин сообщил о планах российских бизнесменов Дерипаски и Вексельберга поехать на форум в Давос.
Российские бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также банкир Андрей Костин намерены принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.
В настоящее время Дерипаска и Вексельберг находятся под действием антироссийских санкций. Тем не менее организаторы форума в Давосе намерены снять запрет на участие в нём российских бизнесменов. Министр отметил, что Россия приветствует такое решение.
Дерипаска и Вексельберг уже подтвердили свою готовность ехать на экономический форум в Давос. Однако окончательное решение о составе российской делегации будет принимать лично глава правительства России Дмитрий Медведев.
"Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие бизнесменов из РФ, это доказывает независимость форума", - цитирует РИА Новости слова главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

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