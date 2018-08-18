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Деревенский разговор: Путин и Меркель встретились в загородной резиденции под Берлином

18 августа 2018, 22:24  •  99 • В России

Осматривая загородную резиденцию Ангелы Меркель в Мезеберге, невольно сравниваешь ее с загородной резиденцией Владимира Путина в Ново-Огарево. Но если у Путина в десяти километрах от МКАД — это фактически пригород Москвы, то у Меркель — деревня деревней. 60 километров от Берлина, причем последние десять приходится ехать по таким узким двухполосным дорогам в лесу, что можно было бы и испугаться подобной глухомани. Парковка для автобусов журналистов — в чистом поле.

Обнесенный высоким забором дворец XVIII века, в 2007 году взятый в аренду федеральным правительством на 20 лет, стоит среди частных деревенских домов. То есть буквально: вот тут Меркель, а через дорогу чей-то огородик, морковь еще не всю с грядок повытаскали. Чтобы попасть во двор резиденции, журналистам пришлось проходить проверку в небольшой пристройке напротив, выходя из нее в чей-то сад. Деревья, усыпанные яблоками и грушами, гуси в загородке. Наши люди тут же продегустировали: груши оказались вкусными, а яблоки — так себе.

Прибытие Владимира Путина в БерлинФото: REUTERS

В это трудно поверить, но и в Германии Путин фактически попал на свадьбу. В ресторане в 50 метрах от резиденции гуляли немцы, не особо, впрочем, надеющиеся на то, что к ним тоже заглянет высокий гость.

Ангела Меркель не стала трястись по проселкам, а прилетела на вертолете за час до прибытия Владимира Путина. Лимузин президента России въехал во двор, госпожа канцлер спустилась с крыльца навстречу и повела гостя расписываться в книге почетных посетителей.

Поскольку переговоры предполагались долгими, то заявления для прессы решили сделать до начала встречи. С одной стороны, самое интересное останется за кадром, а с другой, не в два же часа ночи делать заявления.

Перед совместным выступлением с Меркель Путин по-джентельменски уступил ей трибуну.

- По моему мнению, спорные вопросы можно решить путем диалога, поэтому я рада, что могу принимать господина Путина в качестве гостя здесь в Мезеберге, - заявила Ангела Меркель и обозначила основные темы — Сирия, Украина, «Северный поток-2».

С газопроводом все вообще было непросто. Вроде бы и Германии он нужен позарез, но и Украину бросать без транзита газа не хочется, а тут еще и Дональд Трамп ходит кругами со своим сжиженным газом и санкциями.

- Я считаю, что даже после запуска "Северного потока 2" Украина должна продолжить играть свою роль в газовом транзите в Европу. Я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с европейским союзом, - нашла удобную формулировку Меркель.

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- "Северный поток 2" - это исключительно экономический проект и он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины, - поддержал ее Путин. - Хочу отметить, что главное - чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова.

Совместные заявления Владимир Путин и Ангела Меркель сделали заранее, до старта переговоровФото: REUTERS

С Украиной сложностей хватает всем.

- Мы, конечно, будем говорить об Украине, - сказал Путин. - В контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, нужно подчеркнуть безальтернативность реализации минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках Нормандского формата и контактной группы. Надеюсь, что нам удастся всё-таки продвинуться по этому направлению.

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Как ни странно, но с Сирией у двух держав больше взаимопонимания. Меркель призвала все страны сплотиться, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в послевоенной стране.

- Важно наращивать гуманитарную помощи сирийскому народу и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей, - сказал Путин. - В Иордании - один миллион беженцев, так же и в Ливане, Турции три миллиона беженцев. Это потенциальная огромная нагрузка на Европу. Поэтому нужно сделать все, чтобы эти люди могли вернуться домой. А для этого нужно делать элементарные вещи: помочь восстановить водоснабжение, канализацию, сферу медицинских услуг. Думаю, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа.

На этом анонс предстоящей ночи под Берлином в исполнении двух лидеров закончился, но кто-то из журналистов выкрикнул вопрос про визит в Австрию.

- Пошли! - по-русски сказала Меркель, но Путин все же ответил.

- Это была хорошая поездка, очень добрая. Но это был частный визит.

После чего они действительно ушли и, видимо, очень надолго.

Путин про визит в Австрию.

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