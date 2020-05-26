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Деревенский фельетон. Как бабка электронно голосовать будет

26 мая 2020, 11:55  •  29 • Аналитика

Живу я в экологически чистом месте. По утрам принюхиваюсь к тому, что набросало деревенское стадо на улице, пока собиралось и выдвигалось на пастбище. Или, если ветер с другой стороны, принюхиваюсь к соседскому свинарнику. Встречаю солнышко наше, дикое, вольное, а не городское, рафинированное.



Думаете, такого не бывает? Я про солнце. А вы посмотрите вечерком, куда ваше солнце спать после работы уходит. Городское, оно ленивое. Утречком выбралось из квартиры, и светит себе. Забот-то никаких. Ни тебе картошку растить на огороде, ни тебе рыбакам помочь утренний морозец прогнать. А наше выйдет из-за леса, окинет окрестности и давай. Туда тучу, сюда ветер, там погреть ростки огурцов-помидоров, тут мальчишкам воду возле «тарзанки» нагреть. Вот так и живем. Экологически чисто.

У нас даже погода не такая, как у телевизора. Глянешь иногда краем глаза прогноз в Москве или там в Петербурге и удивляешься, как там люди живут. Зимой снег у них за счастье увидеть. Летом тепло тоже за счастье. Хотя оно понятно. Экологически грязное место. У нас вон вчера солнышко выдало 33-35 градусов. Потому как скоро лето у нас, это я точно знаю. Сам численник на стенке кухни отрываю каждый день.

Узнал тут недавно, что голосовать мы теперь будем по-новому. По-электронному как-то. Прямо по телефону или там по этому, по компьютеру. Сидишь, значит, на завалинке, с мужиками о том о сем толкуешь. А потом вдруг захотелось… В смысле проголосовать. Достаешь этот самый мобильный, и раз. Ты выполнил гражданский долг. Избрал кого-то куда-то.

Нет, я, конечно, понимаю, что супротив прогресса не попрешь. Вот мы пацанами на самокатах гоняли с горки. Как сейчас помню, сделал нам слесарь дядя Вася самокат. На подшипниках. Ох, и гонял он у нас с горки-то! Сколько коленок и носов порасшибали тогда. Весело было. А недавно к соседу внук прикатил из города. На карантин. Тоже с самокатом. Только на нем даже ногой отталкиваться не надо. Электрический какой-то. Встал на него и поехал. Скукота для наших мальчишек.

Да и стремление наших руководителей выборы эти самые оптимизировать понятно. Раньше-то, при советской власти, выборы праздником были. На сельсовете флаг на новый меняли. Зойка-секретарь с утра радиолу включала, чтобы песни разные по деревне пели артисты столичные. Да из района автолавка приезжала с товаром. Помню, родители наши в парадные костюмы наряжались. Сидели мы, мальчишки, за заборами и рассматривали иконостасы на груди наших деревенских мужиков.

А бабка моя становилась вроде как немощная. Сидит в избе. Стол накроет, пирогов напечет и ждет. Вроде как заслужила почет и уважение. И что вы думаете, приходили к ней Зойка эта, учительница из школы и счетовод наш. С урной. Посидят за столом, попробуют бабкины пироги, наливочки там или ещё чего. Дадут бабке этот самый бюллетень и она, как королева какая, в принесенную урну одна проголосует.

Потом, когда председатель наш стал главой, а деревня наша сельским поселением, то ли радиола сломалась, то ли автолавка в районе, но не стало праздника. Приходишь в школу, поздоровался с народом, взял этот самый бюллетень, крестик поставил — и домой. А к бабке стали приезжать мальчишки какие-то: давай, мол, быстрее, нам ещё нескольких «древностей» надо пройти. Может, от такого неуважения и ушла бабка в мир иной.

А в последнее время с выборами вообще у нас полный раздрай был. Мы-то, по старой памяти или в надежде, что автолавку в районе починили, на выборы эти самые ходили. А молодежь плюнула дружно и на рыбалку, на этот, как его, на пикник. Картошку в костре печь. А председатель наш по деревне бегает. Ему проценты нужны. Иначе в районе спросят.

Я так понимаю, что голосование это самое, по телефону-то, для молодых придумали. Чтобы их от пикника не отвлекать. Одним глазом, значит, за картошкой следишь, а другим список кандидатов изучаешь. Одной рукой подруге ребра пересчитываешь, а другой в кнопку тыкаешь. Оно, конечно, прогресс. Может, потом и демографическую проблему решать начнешь. А с другой стороны?

У нас же вроде по Конституции голосование тайное. А какая тайна-то у телефона? На кого куплен, известно. Чей там личный кабинет в «Госуслугах», тоже ясно. Ну и то, за кого проголосовал этот самый «кабинетный червь» на пикнике, тоже ясно. И где тут тайна голосования?

Хотя дед рассказывал, что в довоенное время наш великий вождь и учитель после одного съезда партии достаточно быстро тайно голосовавших против него вычислил и отправил поднимать народное хозяйство в Царствие Божье. Тоже не особо сложно оказалось вычислить.

Ну да ладно. Мне вот ещё одно непонятно: как там с результатами, с итогами голосования. Мне тут один умный человек говорил о том, что никаких лазеек в этом плане у врагов прогресса нет. Сегодня же любой пользователь может этого самого врага вычислить мгновенно по секретным и недоступным никому базам данных спецслужб, банков, медицинских учреждений, военкоматов и прочих серьезных организаций. Заплати пару сотен типу на блошином рынке и получи эту самую базу данных.

Опять же бабушки и дедушки. Они же у нас целыми днями в интернете сидят. Семечки там лузгают. На завалинке. Представляете электронное голосование такой бабульки? Приходит весь такой современный гражданин в бабушке и предлагает проголосовать из личного кабинета. А какой у этой старушенции кабинет-то? Она всю жизнь коров доила и кабинет видела только у председателя, когда корма для коров выбивала.

А у юноши все с собой. «Давайте, бабушка, я вам помогу. Создадим вам кабинет. Очень, знаете ли, вам в дальнейшем пригодится». И создает. Даже пароль, который просит бабульку поставить самостоятельно, не подсматривает. Так, для примера, подскажет пару-тройку вариантов. И проголосовать за кого надо поможет.

Бабуля эта про кабинет через пару часов забудет. Да и с компьютером у нее проблемы. Но дело-то сделано. А на следующие выборы другой молодой человек будет сокрушаться из-за плохой памяти бабушки на пароли. Открывать ее кабинет… И опять все повторится.

Вот и возникает у меня вопрос. А зачем менять Зойку-секретаршу на молодого компьютерного гения? Чем Зойка с урной отличается от юноши с ноутбуком? Кроме оплаты услуг, конечно.

Ещё смешнее выглядит голосование почтой. У нас в деревне школа и почта рядом. На кой черт мне тратить деньги на конверт, чтобы проголосовать почтой? Идти на почту, стоять в очереди, тратить деньги, когда поверни в другую сторону и просто проголосуй. Думаю, у горожан расстояние тоже не очень отличаются между почтой и участком голосования.

Когда наступает лето, у нас резко вырастает население. В смысле, в деревне. Завмаг наш товара в два раза больше завозить начинает. Эти, как их там, денежные потоки у нас растут. Зато в городе товаров становится много. Население-то к нам переезжает. А в целом получается интересная ситуация. В сумме райцентр и наша деревня потребляет больше продуктов, чем зимой.

В райцентре продукты закупают на случай внезапного возвращения дачников, а мы потому, что дачники эти самые прожорливы. Ведь никто же не учитывает просроченные продукты в городе. Списали и выкинули. Но нас стало больше.

Я об этом подумал вот почему. А не получится ли так и при выборах? В списках на участке я есть. Голосовать собираюсь тоже на участке. Но вдруг приехал внук, и я с ним ушел на рыбалку. Там и проголосовал по телефону. А как там со списком в школе? Не может так получиться, что я и там «проголосую»? Кстати, возможна ситуация и наоборот. Я проголосовал на участке, а кто-то вскрыл мою почту и проголосовал за меня в интернете. Что тогда?
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Много, ой много, у меня вопросов к этому самому голосованию по электронке. Но самый большой вопрос всего один. Зачем так спешим? Коронавирус нас навсегда посадил безвылазно в дома и квартиры? Или вопрос какой-то неотложный возник, без общенародного решения которого страна умрет?

Мне вот интересно, все ли признают результаты голосования по изменению Конституции в случае применения новой системы голосования? Не получится ли так, что мы своими экспериментами сами породим достаточно большой слой сомневающихся? А ведь это Конституция РФ! Основной закон.

Деревня наша живет проще города. Тут все виднее, отчетливее. Я же не зря с экологии начал. Обмануть нас сложнее. Сколько бы партийный агитатор не говорил о вспаханном поле для крестьянина, любой тут может выйти на околицу и увидеть это самое поле. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы разобрать, вспахано оно или нет.

И депутатов мы своих знаем, а не как в городе, видим по телевизору. Вот тогда и возникает у наших мужиков в курилке на машинном дворе вопрос о том, зачем огород городят опять. Для «всенародной поддержки»? Для «активности избирателей»? Так те, кто раньше голосовал, и сегодня будут. А те, особенно молодежь, кто не верит во все эти лозунги кандидатов и реализацию обещаний в дальнейшем, пальцем не пошевелят, чтобы включить телефон для голосования.

Денег, наверное, у нас много на такие вот реформы.
Александр Ставер

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