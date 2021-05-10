Деревенская история о Немцове: Продаться Голландии с широкой улыбкой

Борис Немцов после смерти стал иконой для так называемых либералов. Но каковы его заслуги в действительности? Деревенская история о встрече с Борисом Немцовым - часть истины, где с широкой улыбкой было решено продаться Голландии.

Писатель Денис Чернов в личном канале на платформе "Яндекс. Дзен" поделился впечатлениями от знакомства с политиком Борисом Немцовым в бытность последнего губернатором Нижегородской области. Рассказ получился и от первого лица, и от тех, кому также довелось общаться с Немцовым.

"Когда убили Немцова, в соцсетях появилось сто тыщ мильёнов мемуаров из серии "Мой Немцов". Я решил не отставать от модного тренда и тоже написал", - отметил Чернов.

Живьём Бориса Немцова писатель видел лишь раз, когда встретил его в Нижегородском кремле: "Он что-то рассказывал про Жирика (именно так он и называл этого почтенного старца), но эта история неинтересная". Куда интереснее получилась история "Немцов Вована и Николаича":

"Это жители посёлка Селекция Кстовского района Нижегородской области. Посёлок Селекция - небольшой городок в 10 км от Нижнего Новгорода. Он вырос на пустом месте в советские времена".

Градообразующими предприятиями посёлка были селекционная станция и племзавод, там и работали герои рассказа.

"Вокруг Селекции колосились бескрайние поля и цвели бескрайние сады, в которых шла селекционная работа. Племзавод - это была огромная территория, на которой стояли огромные дворы, в которых мычали и блеяли самые лучшие племенные животные региона. В Селекцию приезжали за своей советской мечтой молодые ребята со всей области. Они устраивались скотниками на племзавод и сразу получали комнату в общежитии. А через пару лет они получали отдельную квартиру. Племзавод и селекционная станция наперегонки строили многоквартирные дома. Племзавод построил огромный детский сад, в который сейчас ходят мои дети, а селекционная станция построила школу".

А в 90-е ситуация изменилась. И когда в регионе появился новый губернатор, естественно, руководство предприятий надеялось на помощь. Но...

"Я не стану близко к тексту передавать впечатления Вована и Павла Николаевича об их личном общении с Немцовым. О мёртвых, как говорится, нельзя... да и матерную брань я принципиально не использую. Попробую передать только суть, - отмечает писатель. - Немцов долго ходил по предприятию, смотрел, как живут животные, как их кормят, как из них добывают семя... Его, конечно, кормили, поили, всячески ублажали, дабы он не обделил своим губернаторским вниманием предприятие и дал ему шанс на спасение. А он с присущей молодым реформаторам циничностью и шутками-прибаутками сказал людям, что ему проще закупать семя быков в Голландии, чем содержать такую армию дармоедов, не вписывающихся в рынок. И уехал".

Больше деталей - в полной версии рассказа Чернова. Отметим лишь, что только теперь завод и станция стали восстанавливаться, но былого величия там как не бывало - время упущено.