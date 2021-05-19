Дерек Хоган: «Приднестровье необходимо вернуть в Молдову»

«Урегулирование приднестровского конфликта имеет большое значение для США», уверяет Хоган

Не прошло и недели, как глава Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) Игорь Додон обвинил послов западных стран в постоянном вмешательстве во внутренние дела независимого государства. По словам экс-президента, он нигде и никогда не видел такого откровенного вмешательства и неприкрытого внешнего управления, как в своей стране.

И хотя в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) опровергают обвинения Игоря Додона, послы США и ЕС в Кишинёве эти обвинения постоянно подтверждают.

Во вторник, 18 мая, Дерек Хоган выступал перед студентами факультета Международных отношений Государственного университета Молдовы. А после выступления отвечал на вопросы, среди которых традиционно прозвучал вопрос о Приднестровье.

По мнению Дерека Хогана, Приднестровье должно вернуться под административный контроль правительства Молдовы. Причём американский посол уверяет – урегулирование приднестровского конфликта имеет большое значение для Соединённых Штатов.

«Мы поддерживаем полную реинтеграцию Приднестровья в Республику Молдова. Один из факторов урегулирования конфликта касается консолидации позиций в Республике Молдова, поскольку к ситуации на правом берегу Днестра имеется много подходов, а нужно сформировать единую стратегию. Около двух лет назад, когда Майя Санду была премьер-министром, предпринималась попытка сформировать эту стратегию, но её коллеги по правительству попытались сформировать стратегию, которая объединила бы все парламентские партии. Я наблюдал эту попытку сформировать единую политику в Кишинёве»,

– заявил Дерек Хоган.

В то же время он уверен – после досрочных выборов, назначенных на 11 июля, в Молдове появится правительство, которое сможет решить тридцатилетний конфликт и закрыть тему Приднестровья.

А второй «главный» посол в Молдавии – посол Евросоюза Петер Михалко – не стесняется давать советы уже будущему парламенту, нисколько не сомневаясь в его составе. И заранее указывает те задачи, которые необходимо решить в первую очередь – провести реформу правосудия.

«Правосудие – это область, в которой не было достигнуто до сих пор никакого прогресса. Это то, что должно произойти в будущем и достаточно скоро. Процесс связан с двумя вещами, реформой правосудия, которая относится к деятельности всех институтов, вовлечённых в правовую систему, а также с людьми, у которых нет проблем с честностью»,

– рассказал Михалко в эфире передачи «Час экспертизы» на телеканале Jurnal TV.

Второй задачей, которую придётся срочно решить новому правительству, является защита иностранных инвестиций, ненавязчиво напомнил посол ЕС.

Парламентские выборы в Молдове ещё не состоялись, пока ещё не известен состав нового парламента и правительства, а «западные партнёры» уже дают этому новому правительству свои советы и указания.