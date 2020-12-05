Дерек Хоган, Майя Санду и кризис политического режима в Молдавии

Как чувствует себя Майя Санду в шкуре президента Игоря Додона

Эйфория Майи Санду, победившей на президентских выборах в Молдове, продлилась недолго: парламент, где самая большая фракция у социалистов (ПСРМ), указал победительнице её место.

Молдавия – парламентская республика, и Санду имеет теперь возможность почувствовать себя в шкуре президента Додона, которого депутаты то и дело временно отстраняли от должности, чтобы принять нужные им законы и провести те или иные назначения. Теперь обладательница двух паспортов (второй – румынский) жалуется на «узурпацию власти» и призывает своих сторонников к протестам. Когда Додона лишали президентских полномочий, у Санду таких подозрений не возникало.

Майя Санду снова митингует – ей не нравятся решения парламента Молдовы

А ещё месяц назад всё было так прекрасно, слова из уст Санду лились легко и радостно : «Додон остался один… Все бросили Додона, он становится все слабее и отчаяннее…» Ещё не вступив в должность, Санду принялась направо и налево заявлять о том , что диалога с Тирасполем на официальном уровне не будет. Объявила, что она возьмёт курс на вытеснение из Приднестровья россиян-миротворцев: «Эта оперативная группа российских войск должна уйти».

Президент ПМР попытался охладить пыл Санду, не желающей диалога с Тирасполем

А инаугурация Майи Санду между тем только 24 декабря, мандат президента Игоря Додона действителен до полуночи 23 декабря. И Санду торопится. Не дожидаясь ни инаугурации, ни рассмотрения Конституционным судом Молдовы итогов президентских выборов (это предусмотрено законом), она предложила премьер-министру Иону Кику уйти в отставку вместе с правительством. Интересное предложение. Особенно если учесть, что президент в Молдавии не назначает главу исполнительной власти и министров – это делает парламент. Звонок Майи Санду премьер-министру Иону Кику – это то ли обострение «головокружения от успехов», то ли жест отчаяния. Ведь реальной властью в Республике Молдова президент не обладает!

Премьер-министру Молдовы Иону Кику ещё не вступившая в должность президента Майя Санду предложила уйти в отставку

Между тем 3 декабря Партия социалистов Республики Молдова (37 мандатов) сумела найти союзников в парламенте из числа других депутатских групп и принять ряд очень важных законов. Законодатели частично переподчинили Службу информации и безопасности (СИБ) себе. Аргумент железный: не может СИБ полностью подчиняться гражданину иностранного государства (Румынии).

Возвращён в собственность государства участок бывшего Республиканского стадиона, на который положил глаз посол США в Молдавии Дерек Хоган. В первом чтении принят пакет ключевых законов для Автономно-территориального округа Гагаузия («гагаузский пакет») . В Комрате уже назвали это голосование «шагом навстречу жителям Гагаузии». Суть «гагаузского пакета» в том, что он расширяет права автономии и уточняет её особый статус.

Взялся парламент и за важнейший языковой вопрос – в первом чтении принят закон о функционировании языков, которым русский язык в Республике Молдова наделяется статусом языка межнационального общения. Кроме того, депутаты решили, что инструкции к медицинским препаратам должны дублироваться на русском, а ограничения на ретрансляцию российских радио- и телепрограмм отменяются (в первом чтении).

Проголосовали также за проекты законов, связанные с бюджетом и налогами, социальным и медицинским страхованием.

Социалисты назвали своё голосование выполнением обещаний, данных избирателям. Оппозиционеры, нацепив маски, бушевали, пытались блокировать трибуну и проходы между креслами, но помешать голосованию не смогли.

«Спектакль нестабильности, хаоса и ненависти», – прокомментировал Игорь Додон такое поведение оппонентов ПСРМ и посоветовал победительнице выборов сформировать новое большинство. Депутатских мандатов на это у Санду не наберётся, потому она и предложила премьер-министру выйти вон: мол, «стране нужны другой парламент и другое правительство».

За роспуск парламента и досрочные выборы выступают сейчас многие на молдавском политическом поле. ПСРМ инициировала дискуссии по этому поводу и предложила определиться с деятельностью правительства в период политического кризиса, чтобы страна не осталась без бюджета, а люди – без социальных выплат, пока «наверху» штормит. А успешный старт выборной кампании социалисты обеспечили себе голосованием, вызвавшим бурю в стане их политических противников.

Скандал затягивает Санду и её сторонников всё глубже. Совсем не очевидно, что успех Санду на президентских выборах повторится на парламентских, хотя «Запад ей поможет». В ЕС уже озаботились работой молдавского парламента: европейцам показалось, что голосовали не так, не те и не за то. Там это вмешательством в дела другого государства не считают.

Посольство США тоже недовольно. Особенно решением депутатов продать территорию бывшего Республиканского стадиона, где Вашингтон хочет разместить новое американское посольство, которое значительно больше прежнего. «Эта отмена нарушает обязательное двустороннее соглашение, нарушает международное право и отрицательно скажется на отношениях между США и Молдовой», – пригрозили в посольстве США. И призвали «переосмыслить этот шаг». Заметим, что с Майей Санду у посла Дерека Хогана сложилась особая дружба. Пресса называет его «консультантом» Санду, но ни у кого нет сомнений, кто в этой связке лидирует.

Хоган и Санду

На днях американский посол представил министру обороны Молдовы то ли эксперта, то ли советника – гражданку США Карен Бонаби, которая будет помогать молдавскому МО «наращивать оборонный потенциал» и реформировать армию. О Бонаби молдавской прессе известно, что она – профессиональный кадровик; её специализация – работа с кадрами и сбор информации о них. Тандем Хоган – Санду укрепляется.

Карен Бонаби на службе интересам США в Министерстве обороны Молдавии

По словам министра обороны, «она… будет проверять, как используются финансовые средства, выделяемые Америкой, на программы взаимодействия и сотрудничества, которые реализуются в Национальной армии Молдовы». Расчёт Хогана строится на том, что опыт Бонаби пригодился на фоне «приднестровских» заявлений Майи Санду и её советов Украине: «в действиях по Донбассу» не выбирать «мягкий подход».

Санду готовится та же роль, что и Зеленскому, – марионетки в руках американского посла. Или его сменщика, если в Вашингтоне историю с Республиканским стадионом сочтут провалом Хогана.