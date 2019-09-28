Der Tagesspiegel: Европа и Германия достаточно помогли Украине

После того как стало известно содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, европейские СМИ получили ещё одну «горячую» тему для новостей. Оказывается, президенты в разговоре критиковали бездействие европейских правителей, которые только могут болтать, но ничего при этом не делают для Украины. Впрочем, берлинская газета Der Tagesspiegel готова поспорить с этим утверждением.

«В телефонном разговоре речь шла об Украине, но президент США Дональд Трамп мимоходом жёстко высказался о канцлере Ангеле Меркель. Ангела Меркель хотя и говорит об Украине, «но ничего не делает», сказал Трамп украинскому президенту Владимиру Зеленскому», – пишет Der Tagesspiegel.

Автор статьи Клаудиа фон Зальцен (Claudia von Salzen) признаёт, что обсуждения Украины в немецкой политике, действительно, играют важную роль и занимают много места. Однако это происходит по той причине, что начиная с 2014 года Германия, как и Франция, пытаются выступать в роли посредника в конфликте. И не по их вине достигнутые на встрече в Минске договорённости всё ещё не реализованы. А ведь именно Минские соглашения должны были положить конец войне в Донбассе, напоминает издание.

Между тем на востоке Украины продолжают гибнуть люди, потому что режим прекращения огня нарушается каждый день. Другими словами, за пять прошедших лет Германия и Франция, не смотря на свои старания, ничего не добились.

«Новая встреча в так называемом нормандском формате с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным должна была, наконец, продвинуть мирный процесс. Но Москва пока что ответила отказом. Поскольку мирный процесс уже давно стоит на месте, эксперты по внешней политике и дипломаты в других странах высказывают сомнения, что прорыв возможен», – отмечает Der Tagesspiegel.

Издание напоминает, что, кроме минских договорённостей, Ангела Меркель сама непосредственно принимала участие в разработке санкций против России, которые были введены в 2014 году. И это именно канцлер Германии настояла на том, чтобы реализация Минских соглашений стала условием для снятия европейских санкций. Что касается новых мер наказания России, то их отклоняет федеральное правительство, «которое на протяжении ряда лет сталкивается с требованиями снятия существующих антироссийских санкций», Ангела Меркель тут не при чём.

Клаудиа фон Зальцен признаёт, что «немецкая поддержка газопровода «Северный поток – 2» рассматривается на Украине, в США и в некоторых европейских странах как политическая ошибка». Сенатор-демократ Крис Мерфи в ходе своего недавнего визита в Берлин отметил, что проект может ослабить действенность санкций, отмечает издание.

В отношении того, что Германия не оказывает Украине военную помощь так, как это делают Соединённые Штаты, Der Tagesspiegel напоминает, что экспорт оружия из Германии в другие страны запрещён законом. Однако и без того Германия – это один из основных спонсоров Украины. Так, начиная с 2014 года Украина получила из Германии 1,4 миллиарда евро.

«Только на сотрудничество в сфере развития, по данным федерального правительства, было выделено свыше 500 миллионов евро. Плюс кредит в размере 500 миллионов евро и 110 миллионов евро гуманитарной помощи. Ещё 200 миллионов Украина получила от ЕС», – пишет берлинская газета.

Всё это похоже на оправдания, но ведь оправдываться Берлину совершенно не в чем, разве только в том, что в Германии поддерживали и переворот, и постмайданный режим. Что касается Трампа, его желание переложить ответственность за Украину на Европу вполне объяснимо: события на Украине проходили при прежней администрации, о чём сам президент США чётко говорит, кроме того, европейцы по полной вписались в 2014-м за путчистов.

А что касается президента Зеленского, который поддакивает Трампу, когда тот критикует европейцев, то это тоже понятно…