Der Spiegel: НАТО готовит новую провокацию против России

Альянс планирует увеличить численность войск в Восточной Европе

В то время, когда Россия потребовала остановить продвижение войск НАТО к своим границам, верховный главнокомандующий НАТО Тод Уолтерс (Tod Wolters) решил направить дополнительный контингент войск Альянса в Румынию и Болгарию.

«Тод Уолтерс провёл видеоконференцию с главнокомандующими армий стран-партнёров, в ходе которой предложил, опираясь на пример Прибалтики и Польши, разместить войска НАТО также в Румынии и Болгарии в рамках миссии «Расширенное передовое присутствие» (Enhanced Forward Presence/EFP). Предложение генерала носит совершенно конкретный характер: как и в Прибалтике, НАТО должно создать в Болгарии и Румынии собственные контингенты численностью по 1500 человек»,

– сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Издание напоминает, что войска НАТО базируются в странах Балтии с 2017 года, наряду с несением службы они занимаются обучением местных военнослужащих. Предполагается, что в случае начала войны они смогут удержать страны Балтии до прихода подкрепления.

Что касается размещения контингента Альянса в Румынии и Болгарии, то идея эта появилась как ответ на перемещение российских войск вблизи украинской границы, отмечает Der Spiegel, стараясь не замечать тот факт, что российская армия перемещается по своей собственной территории. Тем не менее, размещение войск в Болгарии и Румынии станет сигналом – НАТО не безучастный наблюдатель, подчеркнул Уолтерс.

При этом главнокомандующий уверен – расширение контингента Альянса ещё на две страны не является провокацией. Наоборот, это дополнительная гарантия безопасности для всей Европы. Что же касается «Основополагающего Акта Россия — НАТО», которым запрещено долговременное пребывание больших воинских контингентов на восточном фланге, то все его требования соблюдаются. Именно по этой причине войска в странах Балтии размещены не на постоянной основе, каждые полгода происходит ротация.

«Официально в НАТО не захотели подтвердить внутренние дискуссии о расширении миссии на восточном фланге, эта тема, вероятно, будет обсуждаться на следующей встрече министров обороны. Такая сдержанность вполне понятна. Все страны-члены НАТО осознают, насколько взрывоопасно это предложение с политической точки зрения. Российский президент Владимир Путин всего несколько дней назад потребовал твёрдые гарантии того, что НАТО больше не будет продвигать свои войска в направлении России. Но именно это и произойдёт в случае реализации миссии «Расширенное передовое присутствие»,

– отмечает автор статьи Маттиас Гебауэр (Matthias Gebauer).

По мнению автора, эта инициатива может привести к первым серьёзным разногласиям в новом коалиционном правительстве Германии – если представители Партии зелёных быстро и легко откликнулись на идею отправить военных ещё в две страны, то в СДПГ этот план уже назвали новой провокацией против России. Какую позицию займёт немецкое правительство в этом вопросе, пока не совсем понятно, констатирует Der Spiegel.