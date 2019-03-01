Der Spiegel: Молдова из «страны успеха» превратилась в «страну отмывания денег»

Несколько лет назад Республика Молдова встала на путь евроинтеграции. В Брюсселе уповали на то, что эта страна вскоре превратится в пример для бывших советских республик. Молдавия должна была стать страной успешных демократических реформ, в результате которых она получала шанс присоединиться к европейским странам. Но что-то пошло не так, пишет немецкая газета Der Spiegel.

Автор статьи Кено Версек (Keno Verseck) называет Молдавию «страной отмывателей денег». «Считается, что за последнее десятилетие Молдова стала европейским центром отмывания денег. Прошедшие в воскресенье парламентские выборы продемонстрировали, насколько плоха в стране ситуация с демократией. По данным ОБСЕ, в ходе выборов основные права были соблюдены, но есть также убедительные доказательства фальсификаций и подкупа голосов», – отмечает Der Spiegel.

По мнению автора, демократия в Молдове, бывшей стране «успеха», к 2019 году осталась лишь на бумаге. Население страны беднеет с каждым годом.

«А единственный человек, который может говорить об успехах – это скандально известный олигарх и лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, который сумел подмять под себя всю власть и наплевал на европейские принципы и ценности ради собственной выгоды», – сказано в статье.

Хотя представители ОБСЕ и отчитались о соблюдении основных правил во время избирательного процесса, всё равно в этой стране происходили и фальсификации и подкуп избирателей, уверен автор Der Spiegel. И в доказательство он приводит известную историю формирования предыдущего законодательного органа, когда после выборов 2014 года демократы получили всего 19 мест в парламенте, а затем с помощью подкупа и шантажа стали контролировать большинство депутатов и получили неограниченную власть.

«Хотя это не доказано, ни для кого в стране это не является секретом. Сейчас Плахотнюк может стать главой правительства. В целом, как прогнозируют некоторые наблюдатели, страна останется в «серой зоне» между Россией и Европейским союзом, а также между верховенством закона и диктатуры», – констатирует Der Spiegel.

Собственно, верховенством закона в Молдове и не пахнет. Как таковой диктатуры тоже нет, но есть эрзац-демократия, которая только внешне напоминает демократию. Проявляется она и во временном отстранении президента от должности, когда это нужно правящей коалиции, и в нюансах смешанной системы выборов, позволившей ДПМ, имевшей низкую поддержку общества, усилить свои стартовые позиции в парламенте, да ещё и Шором подстраховаться. На самом деле, бедной Молдове совершенно не нужен выбор между Европой и Россией, поскольку население страны разделено таким выбором и страдает от этого, в это же время власть ДПМ в государстве только укрепляется. Из-за непонимания этого в Европе западная пресса и ставит маленькое слабое государство в рамки «или – или», заменить же эту фигуру речи на «и – и» мешает непомерно раздутый миф о «российской угрозе» для ЕС, который навязан Европе и мешает ей самой осознавать и молдавские, и украинские реалии.