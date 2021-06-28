Der Spiegel: хватит ли у Запада сил для борьбы с Россией и Китаем?

«Запад сравнительно слаб, возможно, слишком слаб, чтобы формировать мировую политику»

«Президент США Джо Байден, прибыв в Европу, дал понять: Америка возвратилась и хочет занять ведущие позиции. Но самое большое желание Вашингтона – сдержать Китай и Россию в военном и экономическом отношении. Никто не сомневается, что у Белого дома есть стратегия. Но располагает ли Америка необходимыми средствами для её реализации?» – сомневается один из самых известных еженедельных журналов Германии Der Spiegel.

Издание признаёт: Байдену удалось добиться, чтобы страны G7 и НАТО заняли антикитайскую позицию, хотя Европе это и не выгодно – экономическая зависимость от Китая высока, особенно у Германии, тем более что в конце прошлого года Евросоюз подписал экономическое соглашение с Пекином. Однако Байдену удалось навязать ЕС экономическую, геополитическую и военную стратегии Белого дома. И все эти стратегии подразумевают или запугать Китай, или уменьшить его влияние.

И здесь возникает вполне закономерный вопрос, подчёркивает издание, и даже не один: «Достаточно ли сильны США и Запад в целом, чтобы по-прежнему диктовать миру правила поведения? Готов ли остальной мир финансировать программы Америки, связанные с гигантскими долгами?» Потому что сегодня всё чаще возникают сомнения относительно того, как долго сможет Вашингтон играть конструктивную роль в глобальной политике.

Сегодня правительство Байдена запустило программы по развитию американской экономики на триллионы долларов в надежде на то, что весь мир даст Вашингтону взаймы на выгодных условиях. Так, согласно прогнозам МВФ, до конца текущего года США планируют взять взаймы 876 миллиардов долларов. Но подобного размера дефицит платёжного баланса был в США только один раз – в 2006 году, а вскоре после этого начался финансовый кризис, напоминает Der Spiegel. По мнению издания, финансовые рынки могут существенно ограничить глобальные планы Байдена по поднятию американской экономики.

Также под большим вопросом находится и возрождение геополитической мощи Соединённых Штатов.

«Байден подразумевает, что Америка вновь должна стать державой, надзирающей за порядком в мире. Доля союзных США стран G7 – США, Японии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Германии – в мировом ВВП составляет лишь четверть. Вооружённые силы США обладают до сих пор самым большим запасом оружия в мире. Но и тут их догоняет Китай. Всё равно, в какую политическую сферу ни глянешь – Запад сравнительно слаб, возможно, слишком слаб, чтобы формировать мировую политику», – уверен автор статьи политолог Хенрик Мюллер (Henrik Müller).

Он напоминает, что в ноябре 1975 года, когда лидеры ведущих западных стран G7 впервые собрались на экономический саммит в Рамбуйе под Парижем, соотношение сил в мире выглядело совершенно по-другому – у них не было равноценных соперников на мировой арене. На страны, назвавшие себя позже G7, приходилось более половины глобального ВВП и объёма мировой торговли, а военные альянсы обладали огромной мощью и только Советский Союз мог тягаться с ними в вооружении. Китай тогда был просто нищей страной, замкнутой в себе.

Но и тогда не всё было гладко, хотя сегодняшняя ситуация выглядит намного печальнее для Запада, отмечает Der Spiegel.

Уже в те годы Запад потерял уверенность в своих силах, президент США Ричард Никсон вынужден был покинуть свой пост после объявленного ему импичмента, а вьетнамская война сильно подкосила силы Вашингтона. Не лучше обстояли дела и в Европе.

«Однако дух Рамбуйе дал сигнал: ведущие западные страны решили сплотиться и обеспечить стабильность. Это был сигнал как их собственным народам, так и большому стратегическому противнику Советскому Союзу – мол, мы ещё здесь и действуем сообща. Через полтора десятилетия Советский Союз распался. Это был триумф Запада и его ценностей. Удастся ли сегодня Западу повторить то же самое? Ведь теперь придётся доказывать свою силу и России, и Китаю одновременно. Не поздно ли?» – судя по всему, Der Spiegel не верит в то, что Запад сможет «тряхнуть стариной».