Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Главная / Политика

Депутаты запретили чиновникам иметь второе гражданство

20 апреля 2021, 14:45  •  128 • Политика
Депутаты Госдумы приняли закон, касающийся запрета для чиновников иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает чиновникам (как государственным, так и муниципальным служащим) иметь двойное гражданство и вид на жительство.
Данный законопроект, напомним, был внесён президентом России Владимиром Путиным в целях исполнения новых норм Конституции.
Документ предусматривает обеспечение не только интересов граждан и общества, но и национальной безопасности.
Напомним, ограничения коснутся и руководства Центробанка, и послов, и представителей России, и главы Счётной палаты, а также её аудиторов.
Если у чиновника обнаружится подтверждённое второе гражданство или вид на жительство в другой стране, то его немедленно отстранят от должности.
Исключение делается лишь для тех лиц, которые по не зависящим от них причинам не могут прекратить гражданство иностранного государства. В этом случае их могут взять на работу в госслужбу, но только на должность, которая не даёт доступа к государственной тайне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого упорства указал политолог
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
20 апреля 2021, 09:15
Посол США послушался совета Лаврова
20 апреля 2021, 00:05
Россия пригрозила Чехии лишить ее имущества в центре Москвы
20 апреля 2021, 01:00
"Морская платформа по уничтожению": Эксперт назвал самый грозный корабль русского флота
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
16 апреля 2021, 23:40
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лакомый кусок"
13 апреля 2021, 23:15
"Будьте так любезны...": Житель Донбасса поставил украинского журналиста в тупик простым вопросом
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если бы румынских… "
18 апреля 2021, 19:40
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донбассе
16 апреля 2021, 13:35
Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.