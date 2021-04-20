Депутаты запретили чиновникам иметь второе гражданство

Депутаты Госдумы приняли закон, касающийся запрета для чиновников иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает чиновникам (как государственным, так и муниципальным служащим) иметь двойное гражданство и вид на жительство.

Данный законопроект, напомним, был внесён президентом России Владимиром Путиным в целях исполнения новых норм Конституции.

Документ предусматривает обеспечение не только интересов граждан и общества, но и национальной безопасности.

Напомним, ограничения коснутся и руководства Центробанка, и послов, и представителей России, и главы Счётной палаты, а также её аудиторов.

Если у чиновника обнаружится подтверждённое второе гражданство или вид на жительство в другой стране, то его немедленно отстранят от должности.

Исключение делается лишь для тех лиц, которые по не зависящим от них причинам не могут прекратить гражданство иностранного государства. В этом случае их могут взять на работу в госслужбу, но только на должность, которая не даёт доступа к государственной тайне.