Депутаты захотели распуститься, но передумали. Президент сказал "нет". Как решит народ?

Карелин заявил, что собирается внести на рассмотрение Госдумы законопроект о досрочных выборах российского парламента.

"Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать, дают нам большие полномочия. Президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности", - цитирует слова Карелина пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Однако первым об этом успел написать в своём Telegram-канале Владимир Жириновский.

"Если обновлённая Конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно", - ранее высказал своё мнение лидер ЛДПР у себя в авторском Telegram-канале.

То есть предлагает не тянуть, а провести выборы депутатов на год раньше - 20 сентября уже этого года, не дожидаясь истечения сроков полномочий парламентариев нынешнего созыва.

Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов высказался в том духе, что досрочные выборы выгодны его партии.

И только лидер КПРФ Геннадий Зюганов привычно был "решительно против" такого предложения коллег по Думе. Доводы он привёл "глобальные": необходимость "разобраться" с коронавирусом и обвалом экономики.

"Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками. Смотрите, в Италии всё остановилось", - пояснил журналистам своё отношение к инициативе Геннадий Андреевич.

К слову, у Жириновского в запасе оказалась ещё одна невероятная идея: он предложил отказаться от всенародных выборов главы государства, доверив эту функцию Госсовету.

"Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть - Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны - лучшие учёные, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства", - заявил Жириновский.

Путин сказал своё "нет"

Президент во вторник, 10 марта, специально приехал в Госдуму, чтобы обсудить поправки к Конституции и другие предложения депутатов, которые ждали реакции президента по двум важным пунктам - о досрочных выборах Госдумы и об обнулении сроков президента России.

"Моя точка зрения здесь известна: если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, то такие изменения должны вступить в силу сразу после опубликования принятых поправок. А значит, и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. И депутаты Госдумы имеют право принять эти полномочия. Конечно, это решение Госдумы, но если спора нет, то не вижу необходимости в досрочных выборах".

Владимир Путин считает, что изменения оправданны. Что касается высшего уровня государственной власти - президентского института, здесь у российского лидера также есть сложившаяся позиция.

"Считаю, что сильная президентская вертикаль для нашей страны абсолютно необходима. И сегодняшняя ситуация - в экономике и в сфере безопасности - лишний раз нам об этом напоминает. Это необходимо для стабильности. Конечно, есть альтернативы - парламентская система, но для нас она не может быть использована. Годами в некоторых странах не могут сформировать правительство. Для России это невозможно. А наделение других органов власти высшими полномочиями - и Госсовет, и Совбез, - на мой взгляд, неправильно и опасно. Это не имеет отношения к демократии и приведёт к расколу общества. Для России это неизбежно приведёт к двоевластию. И самым негативным образом отразится на судьбах граждан", - заявил президент России.

"Альтернатива должна быть"

"Были предложения о продлении срока действующего президента: сделать это на основании голосования граждан за поправку. Но в таком случае полномочия продлеваются без альтернативы. Не нужно этого делать. У граждан России альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными", - отметил Владимир Путин.

Против ликвидации поправки о количестве президентских сроков в Конституции Путин также высказался прямо. Он одобрил поправку, согласно которой обнуляются его президентские сроки и он сможет снова участвовать в выборах. Однако подчеркнул: проект закона должен быть одобрен Конституционным судом, а поправки в целом должны быть подтверждены народом России.

Досрочные выборы в Госдуму - решение народа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин не против досрочных выборов в Госдуму - главное, что такое решение должно быть принято через изъявление воли граждан. В целом же Шерин к инициативе лидера ЛДПР отнёсся с пониманием, отметив, что партия к выборам "готова постоянно" и находится в "рабочем состоянии".

"Мы не активизируем нашу деятельность накануне плановых выборов, за два-три месяца, как это делают некоторые политические партии, так называемые политические партии. Поэтому мы абсолютно спокойно к этому относимся. Тем более деятельность ЛДПР сегодня демонстрирует очень хороший рост поддержки наших избирателей. И мы уверены, что досрочные выборы могут дать нам дополнительное количество мест в Госдуме", - сказал Шерин в беседе с Царьградом.

По его словам, те дополнительные полномочия, которые получает парламент благодаря поправкам в Конституцию, должны уже вступать в действие, а обновлённый состав парламента в этом контексте никому бы не повредил. При этом Шерин отметил, что оставшийся до новых выборов в парламент год в судьбе тех или иных депутатов Госдумы "фундаментально ничего не решит". Поэтому тут лучше дождаться решения народа, избирателей.

"Если он захочет увидеть тех или иных депутатов в новом созыве - он так и решит. Если не захочет увидеть их сегодня, то вряд ли он захотел бы, избиратель, увидеть этих депутатов Госдумы и через год", - добавил Шерин.

Если народ проголосует за Конституцию, то избрание новой Госдумы логично

Мнением в беседе с Царьградом поделился и депутат Виктор Водолацкий. Парламентарий назвал намерение Александра Карелина внести на рассмотрение Госдумы законопроект о досрочных выборах правильным. Если народ 22 апреля поддержит поправки к Конституции, которые чётко прописывают новые институты власти и все вопросы, связанные с её вертикалью, то будет вполне естественным явлением и роспуск Думы с последующими досрочными выборами, чтобы новый парламент смог бы реализовать всё, что будет одобрено на общенародном голосовании.

Если будут назначены досрочные выборы, то каждой партии придётся рассказывать о своей программе уже в свете изменений, внесённых в Основной закон страны, добавил он.

"Я думаю, что всем партиям стоит переживать, потому что та партия, которая не переживает, никогда не побеждает. Это экзамен. Экзамен на зрелость, на самостоятельность той или иной партии. В том числе те партии, которые придут с новой повесткой дня, они тоже будут переживать, потому что они выходят на это поле со своими идеями, предложениями. И они будут видеть, есть ли запрос нашего общества на те или иные конструкции, партии либерального толка, демократического, монархического толка. Всё будет проявлено на голосовании", - подчеркнул Виктор Водолацкий.

Кому выгодно?

Досрочные выборы нужны в первую очередь тем партиям, которые сейчас заседают в парламенте страны, считает обозреватель Царьграда Александр Гришин. Нет никаких сомнений, что у населения именно они - в первую очередь правящая "Единая Россия" - имеют значительный негативный шлейф от принятых за последнюю каденцию решений.

Среди них - падение уровня реальных доходов населения, повышение пенсионного возраста с мнимой выгодой для государственного бюджета, нерешённость проблем русских за пределами Российской Федерации, откровенное лизоблюдство по отношению к власти, выражающееся в готовности голосовать за что угодно, исходящее от неё (к поправкам в Конституцию это не относится, поскольку разговоры о необходимости менять её последние года три-четыре ходят по всему политическому полю), считает он.

У ЛДПР всё по-прежнему завязано на фигуре лидера Владимира Жириновского. У Жириновского свой "ядерный" электорат, который частично голосует за него, а частично - просто чтобы было интересно и не так скучно.

"Справедливая Россия" - тут всё и сложно, и просто одновременно. Кто голосует за СР - наверное, ещё большая тайна, чем те, кто отдаёт свои голоса ЕР. На словах "мироновцы" всегда независимы, как тот ковбой Неуловимый Джо, которого ловить никому не нужно. Они настолько не важны, что им даже голосовать во фракции "разрешают" так, как им хочется. Как, например, было при принятии поправок о повышении того же пенсионного возраста. Хотя при принятии ряда других важных решений СР докладывала свои голоса в корзину к "Единой России".

Главная изюминка - "Единая Россия". Тут просто обвал акций на нынешний момент, выражаясь языком биржевого игрока. На первый взгляд, компании грозит полное банкротство.

"Давно набили оскомину своими инициативами"

Партия "Единая Россия" очень сильно обеспокоена своим нынешним положением и намерена обеспечить себе конституционное большинство на будущих парламентских выборах. Однако многие избиратели уже не верят не только единороссам, но и представителям других партий, которые уже давно набили оскомину своими инициативами, но так и не дали народу каких-либо реальных улучшений. Речь о "самой тяжёлой работе" - в Госдуме - шла в эфире программы "Царьград. Главное".

Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев иронично высказался о попытках единороссов обличить самих себя.

Вообще, всё это кино и немцы, конечно, невозможно смотреть без смеха. Сидят единороссы, рядовые, обращаются к единороссу высокопоставленному и говорят: ну, доколе же вы вот так будете себя вести? Ну, это же смешно. У единороссов две трети Думы, - отметил он.

По его словам, сейчас, в предвыборный период, единороссы пытаются отклеиться от непопулярных действий правительства, думая, что, несмотря на усталость и неверие избирателей, "тушкой или чучелком, самовыдвиженцами", но пройдут.

Но так ли всё просто на самом деле, задаётся вопросом Малофеев. "Посмотрите на Москву, что было в сентябре. Ну и как им удалось пройти? При всём административном ресурсе, при безбрежных бюджетах мэрии им не удалось осуществить того, что было задумано. И Геннадий Андреевич Зюганов нам рассказывал, что, конечно, он с Навальным не сговаривался насчёт "умного голосования", так получилось. Но мы же знаем, что это было не совсем так, потому что от всего этого выиграли коммунисты", - заметил он.

"Главнейшим вопросом здесь является вот что: либо "Единая Россия" - с новыми лицами, ОНФ, с новой принятой Конституцией, в которой ей будет выдан некий карт-бланш, либо "Единая Россия" спустится на землю из своего космоса, и это будет не в виде шоу, а они реально научатся самоочищаться", - пояснил он.

Хотя доверие как единороссам, так и к представителям других партий, которые долго в Госдуме, у избирателей тает.