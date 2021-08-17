Депутаты выступили с инициативой вернуть прежний пенсионный возраст

Геннадий Зюганов, его единомышленники из КПРФ, а также сенатор Василий Иконников выступили с инициативой вернуть прежний пенсионный возраст уже с 1 января 2022 года. По их мнению, России не нужно увеличение числа работников.

Подготовленный депутатами законопроект внесён в Госдуму. Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

В документе предлагается вернуть право на назначение страховой пенсии по старости женщинам в 55 лет, мужчинам в 60 лет. Авторы полагают, что экономика России только потеряет от увеличения числа работников, если оставить возраст выхода на пенсию таким же, как сейчас.

Вынужденные работать люди предпенсионного возраста будут чаще болеть, следовательно, большее их число начнёт обращаться за инвалидностью. Это серьёзно увеличит нагрузку на Фонд социального страхования, считают создатели законопроекта. Кроме того, нынешняя система приведёт к росту безработицы, причём нетрудоустроенной окажется, в числе прочих, и молодёжь.

На возвращение прежнего пенсионного возраста в 2022 году потребуется около 604,5 миллиарда рублей, считают авторы инициативы.

Напомним, пенсионная система в России была изменена в 2018 году, постепенное увеличение пенсионного возраста – в 2019-м. Право на оформление страховой части пенсии мужчины имеют с 65 лет, женщины – с 60-ти. Пенсионный возраст будет увеличиваться и дальше. Реформа должна завершиться в 2028 году. Ранее в Госдуму предложения о возвращении прежних правил выхода на пенсию вносились неоднократно.