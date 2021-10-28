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Депутаты встретили с ликованием блокировку закона о правах "нетрадиционных лиц"

28 октября 2021, 18:35  •  182 • Политика
В Италии депутаты сената смогли отложить принятие закона о "защите прав извращенцев".
В парламенте Италии депутаты смогли заблокировать принятие очередного "закона о защите прав" извращенцев.
Как сообщает Telegram-канал "Нравственница", на полгода отложено рассмотрение скандального законопроекта, внесённого левоцентристским депутатом-гомосексуалистом Аллессандро Заном.
Согласно проекту депутат-извращенец предлагал ввести ответственность (вплоть до 18 месяцев тюремного заключения) за дискриминацию на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Также предусмотрен штраф в размере 6000 евро. Насильственные действия по отношению к вышеуказанным категориям - четыре года лишения свободы.
Как отмечают авторы канала, в УК Италии уже есть статья, предусматривающая наказание за преступления на почве ненависти и дискриминации. В "законе Манчино", принятом в 1993 году, прямо упоминались только "расовые, этнические, национальные или религиозные" мотивы.
Депутат-извращенец предлагал добавить ещё несколько категорий: в том числе дискриминацию на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Обсуждение закона вызвало жаркие протесты в Италии.

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