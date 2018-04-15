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Депутаты владеют спа-центрами и свинофермами

15 апреля 2018, 19:09  •  129 • В России

Самым богатым членом правительства по итогам за прошлый год стал вице-премьер Александр Хлопонин. Его доход составил 2,9 миллиарда рублей. Такие данные содержатся в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте правительства. Если поделить на количество дней в году, получается, что ежедневный доход Хлопонина составлял около 7,9 млн.рублей. По сравнению с 2016 годом доход Хлопонина вырос почти в 293 раза. Как оказалось, Хлопонин продал свою виллу в Италии (он владел домом площадью 800 квадратных метров и земельным участком в 82 сотки).

На втором месте среди членов правительства оказался министр сельского хозяйства Александр Ткачев, заработавший за год 548,2 миллиона рублей. Его доход вырос почти в 100 раз. Как пояснили в Минсельхозе, Ткачеву выплатили дивиденды по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с еe болезнью.

На втором месте среди членов правительства оказался министр сельского хозяйства Александр ТкачевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На третьем месте вице-премьер Юрий Трутнев, задекларировавший 377,2 млн.рублей. Меньше всех в прошлом году заработали министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской (5,2 млн. рублей), министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров (5,8 млн. рублей) и министр труда и социального развития Максим Топилин (5,9 млн рублей).

Меньше всех в прошлом году заработали министр природных ресурсов и экологии Сергей ДонскойФото: Евгения ГУСЕВА

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Зюганов - самый богатый лидер фракции

Самым богатым депутатом Госдумы оказался единоросс Григорий Аникеев. Его доход составил более 4,3 млрд. рублей. В собственности Аникеева находится не только земельный участок, баня, два жилых помещения и столько же жилых домов, но и два здания КПП, сети ливневой канализации, сети водопровода и электроснабжения. У Аникеева есть вертолет, спортивный мотоцикл, две рыболовные лодки, два автомобиля «Мерседес Бенц» и один «Хаммер», а также вездеходный транспортер и два автомобиля медицинской службы.

Второе место по размеру полученных в прошлом году доходов занимает единоросс Николай Борцов, он задекларировал 1,1 миллиарда рублей. Третье место у единоросса Леонида Симановского, он заработал 734 миллионов рублей.

Самым богатым главой фракции Госдумы за прошлый год стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заработал 6,3 млн. рублей. На втором месте Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,4 млн. руб., следом Сергей Неверов («Единая Россия») – 4,7 млн. руб. и Сергей Миронов («Справедливая Россия») – 4,5 млн. руб.

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Самым богатым главой фракции Госдумы за прошлый год стал лидер КПРФ Геннадий ЗюгановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самым «бедным» депутатом за 2017 год стал единоросс Олег Быков, задекларировавший годовой доход в размере 1,3 млн. рублей.

У 21 депутата Госдумы есть недвижимость за рубежом. Самой большой популярностью пользуется Испания. Некоторые депутаты владеют довольно экзотическими объектами недвижимости в России. Например, депутат Иван Демченко внес в декларацию за 2017 году земельный участок под рыболовецкий стан и здание конефермы. У депутата Светланы Максимовой в собственности два овощехранилища и здание свинарника. В собственности депутата Раисы Кармазиной также указано овощехранилище. Депутат Альфия Когогина имеет в собственности земельный участок домов отдыха, пансионатов, спа-центров, туристических баз, санаториев. Депутат Игорь Сапко владеет досуговых центром.

Среди сенаторов самый большой доход (2,7 млрд.рублей) задекларировал Сулейман Керимов

Из транспорта в собранности у депутатов есть не только дорогие иномарки, но и такой раритет, как запорожцы (их задекларировали депутаты Наталья Санина и Александр Петров).

Среди сенаторов самый большой доход (2,7 млрд.рублей) задекларировал Сулейман Керимов, представляющий Дагестан. Напомним, что сейчас Керимов находится во Франции под следствием по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег.

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