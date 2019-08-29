Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу

Новоизбранные депутаты в ходе первого торжественного заседания Верховной рады Украины принесли присягу.

Отмечается, что именно этот день считается последним днём работы Верховной рады предыдущего созыва.

Как пишет телеканал «112 Украина», согласно регламенту парламента, председатель Верховной рады Украины предыдущего созыва Андрей Парубий пригласил новоизбранных народных депутатов к принесению присяги и предоставил слово для её зачитывания самому старшему народному депутату.

В новом составе Рады это 78-летний Юлий Иоффе, избранный от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».